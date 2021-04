VIDEO: Herta heerst in St. Petersburg, VeeKay negende

Een week na de seizoensopener in Alabama was het stratencircuit van St. Petersburg zondag het strijdtoneel voor de tweede race van het IndyCar-seizoen. Andretti-rijder Colton Herta mocht de race van pole-position aanvangen en domineerde de wedstrijd ook van start tot finish. Saai was het echter niet in Florida: zo moest Rinus van Kalmthout flink aan de bak om een top-tien finish uit het vuur te slepen, reden Takuma Sato en James Hinchcliffe elkaar in de wielen en zorgden ook Graham Rahal en Alexander Rossi voor de nodige actie.

Alle actie nog eens terugkijken? Bekijk bovenaan deze pagina de highlights van de race!