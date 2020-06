VIDEO: Van Kalmthout crasht in eerste IndyCar-training Texas

De IndyCar begint zaterdag aan het seizoen met een race op het supersnelle oval van Texas, met een oefenritten, een kwalificatie en een race op dezelfde dag. Dat maakt het bijzonder moeilijk voor de rookies om zich aan te passen, zeker na de lange pauze veroorzaakt door het coronavirus.

Van Kalmthout kwam dus koud aan de start en en moest meteen vol aan de bak in Fort Worth. Tijdens de eerste training ging VeeKay, zoals hij in Amerika bekend staat, iets te laag door de bocht en verloor hij de controle over zijn Dallara-Chevrolet bij het aanraken van de witte lijn. De Hoofddorper ging aan de buitenkant de muur in en bleef gelukkig ongedeerd. Zijn team Ed Carpenter Racing moet wel flink aan de bak om de ophanging te herstellen voor de kwalificatie en de race.

"Het was een beginnersfout van mij", reageerde de 19-jarige Van Kalmthout op zijn Twitter-account. "Ik zat te laag en verloor de wagen en ging de muur in. Het team werkt erg hard om de wagen klaar te krijgen voor de kwalificatie. Ik moet nu resetten en weer verder."

De eerste IndyCar-race van het seizoen begint vannacht om 2.00u onze tijd.