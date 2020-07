Eerste zege van 2020 voor Newgarden op Iowa, Van Kalmthout P17

Newgarden vertrok vanaf pole-position en behield in de openingsfase de leiding, voor Power, Conor Daly, Ryan Hunter-Reay en Jack Harvey. In de achterhoede bevonden zich enkele grote namen met Scott Dixon, Simon Pagenaud (de winnaar van de race op vrijdag) en Alexander Rossi. Daar waar Dixon al snel opklom richting P14, bleef Pagenaud een tijd vlak voor Rossi op de plek 21. Arrow McLaren SP-rijder Patricio O’Ward begon intussen aan een inhaalslag die hem tussen ronden 34 en 48 van de zevende tot de vierde positie bracht.

Op dat moment hadden rijders als Pagenaud, Van Kalmthout en Colton Herta hun eerste pitstop al gemaakt. In ronde 57 kwamen de nummers drie tot en met vijf van de race naar de pits, in ronde 58 Newgarden en Power nog een ronde later. Newgarden behield daarbij de leiding, maar Power kwam onder druk te staan van O’Ward, die inmiddels was opgeklommen naar de derde stek. De Mexicaan passeerde de Australiër in ronde 67, waarna Power moeite had het tempo te volgen. In ronde 88 kwam ook Daly aan hem voorbij, die daardoor opschoof naar P3. Zestien ronden later wisselden de rollen. Daarna volgden vooraan pitstops, en middenin dat proces veroorzaakte Ed Carpenter met een crash de eerste neutralisatie. Van Kalmthout kende kort daarvoor een slechte stop. Rechtsachter had de monteur moeite met het monteren van de achterband en Van Kalmthout deed een poging om weg te rijden voordat het wiel daadwerkelijk vast zat. De wagen viel daardoor van de krik en tegen de tijd dat Van Kalmthout terugkeerde op de baan, had hij twee ronden achterstand.

Newgarden behield de leiding na de herstart in ronde 126, terwijl teamgenoot Power de derde stek verloor aan Rahal. De regerend kampioen had echter moeite met het op een ronde zetten van Colton Herta, waardoor O’Ward hem onder druk kon zetten. Die druk verdween toen het rechter achterwiel niet goed werd vastgezet tijdens O’Wards pitstop, waardoor hij meteen tot stilstand moest komen en veel tijd verloor. Hunter-Reay veroorzaakte kort daarna de tweede neutralisatie door bij het uitkomen van de pits te spinnen.

In ronde 192 werd de race door Newgarden in gang getrokken en hij trok meteen weer een gat naar Power. De eerste seizoenszege van de Amerikaan kwam daarna niet meer in gevaar. Power kwam 2,7 seconden later over de finish, nadat hij in de slotfase Rahal van het lijf moest houden. Pagenaud profiteerde tijdens de tweede ronde pitstops en werd uiteindelijk vierde, gevolgd door Dixon, Oliver Askew, Harvey, Alexander Rossi, Marcus Ericsson en Marco Andretti op P10. Mede door de slecht verlopen stop kwam Van Kalmthout op twee ronden achterstand als zeventiende aan de finish.

Op 9 augustus gaat het IndyCar-seizoen verder met de race op Mid-Ohio.