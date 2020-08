Sato pakt tweede Indy 500-zege, Van Kalmthout ongelukkig naar P20

Om 20.30 uur reed de pace car de pits in, waarna Marco Andretti het veld in gang trok voor de 104de editie van de Indianapolis 500. Lang kon de Andretti Autosport-coureur niet genieten van de pole, want Scott Dixon en Takuma Sato gingen in de openingsronde meteen aan hem voorbij. Vlak daarachter deed Ryan Hunter-Reay hetzelfde bij Rinus VeeKay, die daardoor terugviel naar de vijfde positie. Hunter-Reay bleek in de eerste ronden een goede auto te hebben, want via Andretti en Sato klom hij op naar P2.

Zijn opmars werd daarna gestopt door James Davison. Een technisch probleem leidde tot een brandje bij zijn rechter voorband en dat is de reden dat de race voor het eerst geneutraliseerd werd. Dat moment werd door onder andere de Penske-coureurs en Fernando Alonso benut om voor het eerst te stoppen en te kiezen voor een alternatief. Dat bracht dit groepje rijders, aangevoerd door Oliver Askew en Simon Pagenaud, naar de leiding bij de tweede neutralisatie. Die werd in ronde 25 veroorzaakt door Marcus Ericsson, die zijn bolide in bocht 1 behoorlijk hard in de muur zette. De rijders die nog niet gestopt waren, maakten op dat moment ook hun eerste stop.

In ronde 32 vertrok de pace car weer naar de pits voor de herstart. Pagenaud nam meteen de leiding over van Askew, terwijl VeeKay binnen twee ronden aan vijf man voorbijging en van P14 naar de negende plek klom. Nadat de coureurs met de alternatieve strategie als eerste hun stop maakten onder een groene vlag, werd dat achter Dixon en Rossi zelfs de derde positie. Vanaf de 60ste ronde volgde ook de eerste reguliere stop voor de rest van het veld, en die stop verliep rampzalig voor VeeKay. Hij gleed bij het binnenrijden van zijn stop tegen de muur, waardoor hij een ronde achterstand opliep en vervolgens nog een ronde verloor door de straf die hij kreeg.

De volgende neutralisatie kwam in ronde 85, toen Dalton Kellett crashte. De herstart van ronde 93 kwam vervolgens niet tot stand. Conor Daly spinde bij het uitkomen van bocht 4 en raakte zacht de muur, maar dat kon niet gezegd worden van de klap die Askew in dezelfde bocht had. De pace car kwam direct weer naar buiten en gaf het veld pas in de 101ste ronde vrij. Rossi en Patricio O’Ward passeerden Takuma Sato vrijwel meteen voor de tweede en derde positie, en voor Rossi hield het daar niet op. Hij reed meteen door naar koploper Dixon en in de daaropvolgende twintig ronden zouden zij meermaals de leiding in handen nemen.

Dat stopte in ronde 122. Alex Palou crashte op vergelijkbare wijze als Ericsson eerder in de race en veroorzaakte de vijfde neutralisatie van de dag. De leiders kwamen naar de pits en daar ging het mis voor Rossi. Hij werd door zijn pitcrew in het spoor van Sato weggestuurd. Er was contact en daardoor moest de Andretti-coureur zich terug laten zakken. Dixon behield intussen de leiding bij de herstart van ronde 132, terwijl Rossi aan een opmars begon. Die bracht hem terug naar de zeventiende positie, om vervolgens in ronde 145 een forse klap tegen de muur te maken. De winnaar van 2016 zag zijn race zodoende vroegtijd eindigen.

Met Dixon aan het front werd de race in de 155ste ronde hervat. Newgarden maakte van de gelegenheid gebruik om Graham Rahal te passeren voor de derde positie, terwijl Sato de koppositie twee ronden later overnam van Dixon. De Nieuw-Zeelander pakte de leiding terug met laatste ronde pitstops onder de groene vlag, maar in ronde 173 nam Sato de leiding wederom in handen. In dezelfde ronde pakte RLL-teamgenoot Rahal de derde plek terug van Newgarden, die een ronde later ook de vierde plek verloor aan Santino Ferrucci.

Sato zou de leiding vervolgens tot en met de laatste ronde vasthouden. Daarbij werd hij geholpen door de zeer zware crash van Spencer Pigot, die vijf ronden voor de finish in bocht 4 spinde en zijn spin tegen de pitmuur zag eindigen. De Japanner pakte zodoende zijn tweede zege op de 'Brickyard', voor Dixon en teamgenoot Rahal. Ferrucci pakte een mooie vierde plaats, voor regerend kampioen Josef Newgarden, beste rookie O'Ward, James Hinchcliffe, Colton Herta, Jack Harvey en Ryan Hunter-Reay op de tiende positie. Van Kalmthout kon zich uiteindelijk niet meer ontdoen van de opgelopen ronde achterstand en eindigde op de twintigste plaats.

Uitslag 104de Indianapolis 500