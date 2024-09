Verandering in IndyCar: wat houdt het nieuwe charter-systeem in?

De NASCAR Cup Series voerde in 2016 al een charter-systeem in en negen jaar later wordt dat voorbeeld gevolgd door de IndyCar Series. De tien deelnemende teams hebben allemaal hun handtekening gezet onder de voorwaarden die Penske Corporation, de eigenaar van IndyCar, na overleg met ze had opgesteld. "Dit is een belangrijke ontwikkeling die een verenigde en optimistische visie voor de toekomst van onze sport laat zien", zegt Mark Miles, de CEO van Penske Entertainment, over de komst van de charters. Alle renstallen hebben charters gekregen voor twee of drie van hun inschrijvingen en zijn daardoor tot en met 2031 verzekerd van hun plek op de grid, maar wat houdt dit precies in?

Het charter-systeem uitgelegd

In het kort is een charter een gegarandeerde plek op de IndyCar-grid. De Amerikaanse raceklasse heeft er 25 uitgevaardigd aan de tien deelnemende teams - met een maximum van drie per team. Dat betekent dat deze 25 bolides aan alle IndyCar-races gegarandeerd aan de start staan. De enige uitzondering hierop is de Indianapolis 500. Hier blijft gelden dat teams zich in de kwalificatie bij de snelste 33 auto's moeten plaatsen om deel te mogen nemen aan de race. Bij de overige races mogen er maximaal 27 auto's deelnemen, waarbij 25 startbewijzen gegarandeerd naar de teams met charters gaan. Teams zonder charter zijn nog altijd vrij om een heel seizoen - of een gedeelte ervan - af te werken, maar zij zijn niet zeker van een startplek. Mochten er vier auto's zonder charter willen deelnemen aan een race, dan moet via de kwalificatie bepaald worden welke twee bolides aan de start mogen verschijnen.

Het charter-systeem is deels ook een aanvulling op de zogenaamde Leaders Circle, waar IndyCar al jarenlang mee werkt. Teams krijgen per auto ruim 1 miljoen dollar uitgekeerd als hun auto's bij de beste 22 inschrijvingen van het veld zit. Een nieuwe voorwaarde voor deze uitbetaling is dat deze inschrijvingen vanaf 2025 ook in het bezit van een charter moeten zijn. Alleen de 25 auto's met zo'n charter dingen dus mee naar het klassement voor de Leaders Circle.

Waarom is het charter-systeem zinvol?

De invoering van het charter-systeem is voor de IndyCar Series zelf al bijzonder zinvol. De raceklasse weet hierdoor dat er tot en met 2031 gegarandeerd 25 auto's aan de start van de races verschijnen. Voorheen konden teams op ieder gewenst moment instappen in IndyCar en ook zelf hun moment van vertrek kiezen, maar dat is onder de charters niet langer meer zo. Als een nieuw team zich in de klasse wil melden, dan kunnen ze meedoen zonder charter óf een charter van een bestaand team overkopen. Bestaande teams kunnen ook charters van concurrenten kopen of zelf juist verkopen aan andere renstallen. En als een formatie besluit om uit IndyCar te vertrekken, dan kunnen zij hun charters eveneens verkopen. Daar ontvangen zij dan een geldbedrag voor, iets wat voorheen nooit het geval was als een team uit de sport vertrok.

Voor Prema Racing komt het charter-systeem eigenlijk op precies het verkeerde moment. De Italiaanse renstal, in Europa bekend als een van de sterkste teams in onder meer de Formule 2 en Formule 3, waagt zich in 2025 aan een avontuur in IndyCar Series. Het team heeft echter geen charters weten te bemachtigen, mede doordat de sport voor het systeem de uitslag van het kampioenschap van 2023 als leidraad heeft gebruikt. Prema maakt zodoende dus ook geen aanspraak op de geldbedragen uit de Leaders Circle.

