VeeKay sluit seizoen in mineur af: “Het was een grote rollercoaster”

De Hoofddorper moest in Long Beach vanaf de 24ste startplek komen na een tegenvallende kwalificatie en dat verliep aanvankelijk bijzonder goed. “Ik klom van een vierentwintigste plaats op naar P10 en zat er strategisch heel goed bij, toen de brandstoftoevoer begon te haperen”, vertelde VeeKay. “In hoge toeren trok de wagen niet door en ik kon de hoogste versnelling zelfs niet eens meer bereiken. Dit is ontzettend jammer, want ik lag op koers voor een top-vijfklassering. Wat betreft strategie hadden we een streepje voor ten opzichte van veel van onze concurrenten en ik kon op mijn gemakje brandstof sparen, tot het probleem zich voordeed.”

Tot dat moment was VeeKay bezig aan een aardige inhaalrace en was hij opgeklommen tot de tiende plaats. Lang kon hij daar niet van genieten. De technische problemen waren weliswaar een tegenvaller, maar VeeKay kon met een positief gevoel terugkijken op de race. “Ik ben tevreden met mijn eigen prestatie”, aldus VeeKay. “In dertig rondjes tijd heb ik veertien plaatsen goedgemaakt. Ik zat goed in mijn vel, het ging vandaag top – beter dan de afgelopen maanden het geval was. Toen het strategisch ook nog onze kant op kwam, dacht ik dat we eindelijk eens een keertje geluk zouden hebben. Maar het mocht helaas weer niet zo zijn.”

Met een nieuwe uitvalbeurt eindigde VeeKay op de twaalfde plaats in het eindklassement. Dat zegt niet alles. In de Indy 500 mocht Van Kalmthout starten op de eerste rij en deed hij lange tijd mee om de voorste plaatsen. Tijdens de race op de road course in Indianapolis pakte VeeKay bovendien zijn eerste overwinning. “Het seizoen 2021 was een grote rollercoaster”, vervolgde hij. “Het begon veelbelovend, geweldig zelfs. Alles zat mee en ik kon laten zien wat ik waard ben. Mijn eerste zege, de podiumplaats in Detroit en de topweek rond de Indianapolis 500 zijn de hoogtepunten. Na het weekend in Detroit viel het in duigen. We hebben nadien zeker goede races gehad, maar we grepen iedere keer mis – telkens vanwege andere omstandigheden.”

“Uiteindelijk leren we hiervan. Volgend jaar keer ik terug, voor het derde seizoen bij Ed Carpenter Racing. We hebben een lange winterstop waarin we flinke stappen kunnen zetten. Ik wil volgend jaar de lijn zoals we die in de eerste seizoenshelft van 2021 in wisten te zetten, samen met ECR het hele jaar doortrekken”, sloot VeeKay af, die tot slot nog een paar woorden had voor kersvers kampioen Alex Palou: ”Voor nu wil ik IndyCar-kampioen Alex Palou feliciteren. Hij heeft het dit jaar ontzettend goed gedaan en is de terechte titelhouder. Het is hem gegund, ik ben blij voor Alex. Volgend jaar wil ik de strijd met hem aangaan.”