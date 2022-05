Het begin van de sessie op de road course van de Indianapolis Motor Speedway verliep nog uitstekend voor VeeKay. De nummer zeven in het kampioenschap was in Q1 klokte 1.10.6265 en was daarmee het snelst. Nadat ook titelverdediger Alex Palou en Felix Rosenqvist de tijdenlijst hadden aangevoerd, was het de beurt aan Will Power. Hij stuurde de Chevrolet van Team Penske naar 1.09.5544. Daarachter eindigden Palou, Rosenqvist, Josef Newgarden, Jack Harvey en Romain Grosjean.

VeeKay overleefde de schifting voor Q2 niet. De coureur van Ed Carpenter Racing-Chevrolet, winnaar van de race vorig jaar, werd achter Takuma Sato slechts achtste. Ook Scott Dixon van Chip Ganassi Racing-Honda bleef met lege handen. De zesvoudig kampioen werd elfde, met achter hem alleen Juan Pablo Montoya en Tatiana Calderon. Vanuit groep 2 gingen Pato O’Ward, Scott McLaughlin, Christian Lundgaard, Callum Ilott, Conor Daly en Graham Rahal door. De sessie was het eindstation voor onder meer Colton Herta, Alexander Rossi en Simon Pagenaud.

Zesde Indy-pole Power

In Q2 was Power aanvankelijk het snelst, maar Palou kwam daarna tot 1.09.4114. Daarmee bleef hij de beide Arrow McLaren SP-Chevrolets voor, met Rosenqvist op de tweede plek en O'Ward als derde. Ook Power, Newgarden en thuisrijder Conor Daly gingen naar het slotstuk: The Fast Six. Dit lukte Scott McLaughlin niet. Hij maakte een kleine fout in zijn laatste poging en eindigde als elfde en voorlaatste. Power pakte vervolgens zijn zesde Indy-pole door bij The Fast Six 1.09.7664 te noteren. Daarmee was hij een fractie sneller dan Palou, de enige Honda-man in de finale. Newgarden werd derde, voor Daly, O'Ward en Rosenqvist.

Uitslag: Kwalificatie IndyCar GMR Grand Prix