Van Kalmthout voor het eerst naar IndyCar-podium

VeeKay pakte vrijdagnacht bij pas zijn twaalfde IndyCar-kwalificatie zijn eerste pole, maar raakte die eerste startplek tijdens de race al in bocht 1 kwijt aan de slipstreamende Colton Herta. De jonge Amerikaan was de race vanaf de tweede plaats gestart op de harde prime band, terwijl VeeKay voor de zachtere rode band had gekozen. Het duurde dan ook niet lang alvorens de Nederlander de leiding in de wedstrijd terugpakte en uitliep naar een voorsprong van een seconde of vijf.

Achter VeeKay kwam Herta onder druk te staan van Newgarden en dus besloot Andretti om Herta binnen te halen voor de eerste reguliere pitstop. Dit gaf Penske-coureur Newgarden vrij baan om in te lopen op VeeKay die ondertussen de eerste achterliggers had bereikt en in het verkeer vast kwam te zitten. Zijn team besloot de twintigjarige coureur uit Hoofddorp naar binnen te halen en op de prime banden te zetten. Newgarden lag nu op P1, achtervolgd door VeeKay en Herta. Die laatste had nu echter het bandenvoordeel en in de 21ste ronde moest VeeKay zijn leeftijdgenoot voorbij laten gaan voor P2, achter Newgarden.

De raceleider kwam zelf een ronde later naar binnen en een prima pitstop zorgde er voor dat hij voor Herta en VeeKay terug de baan opkwam en de leiding in de wedstrijd kon herpakken. Herta liet het er echter niet bij zitten en sloeg direct terug. Achter de drie kemphanen streden Rossi, Felix Rosenqvist en klassementsleider Scott Dixon om positie. Dixon viel echter ver terug na een volkomen mislukte pitstop waarbij een wielmoer niet los wilde komen.

Vooraan was het Herta die in de 37ste ronde als eerste naar binnen kwam voor zijn tweede bandenwissel. Veekay volgde niet veel later, maar de nieuwe leider in de wedstijd Newgarden bleef lang buiten. Toen hij eindelijk in de 43ste ronde zijn pitstop had gemaakt, kwam hij slechts drie seconden achter Herta op P2 terug op de baan, maar met een set veel versere banden dan Herta en VeeKay op P3. Newgarden kon redelijk eenvoudig de leiding overnemen toen Herta onder druk een fout maakte in bocht 1.

Bij de volgende ronde pitstops viel VeeKay terug naar de vijfde plaats achter Newgarden en Herta, maar nu ook achter Rosenqvist op P3 en Power op P4. De Nederlander had echter samen met de achter hem rijdende Rossi het voordeel op versere banden te staan en dus volgde een spannend slot van de race met veel positiewisselingen. Rossi en VeeKay drongen aan bij Power die een stuurfout maakte en VeeKay en Rossi voorbij moest laten. Rossi ging in één moeite ook maar even VeeKay voorbij. Het duo wist in het staartje ook nog Rosenqvist en Herta in te halen en finishte zo op de tweede en derde plaats, veertien seconden achter Newgarden.

Het betekende het eerste podium voor Van Kalmthout die zich na afloop tevreden stelde maar stiekem op iets meer had gehoopt. Zaterdagavond krijgt de coureur van Ed Carpenter Racing een herkansing als op de road couse van de Indianapolis Motor Speedway de tweede race van Harvest GP wordt verreden. Die race begint om 20.30 uur.

Uitslag Harvest GP Race 1 - Indianapolis Motor Speedway