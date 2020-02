Van Kalmthout na IndyCar-testwerk: “Zijn op de goede weg”

Ondanks dat hij zich ziek voelde reed Van Kalmthout op COTA met 82 toeren meer ronden dan wie dan ook. Vrijdag werd het testwerk op de Texas Motor Speedway voorgezet. Daar reed de Nederlander nog eens 153 ronden. Van Kalmthout keek in gesprek met Motorsport.com terug op een productieve en positieve testweek. “Ik was op COTA blij met het team”, zei de 19-jarige Van Kalmthout. “Als je kijkt naar de tijden, lijkt het niet heel snel. Het ging ook niet perfect maar we hebben wel veel informatie weten te verzamelen en kunnen nog een aantal dingen aanpassen. De omstandigheden zullen ook helemaal anders zijn als we hier terugkomen voor de race [eind april]. Ik denk dat we dan net zo snel kunnen zijn als de andere teams. Wat betreft mijn eigen prestaties, ik was tijdens de testdagen een beetje ziek en kon me daardoor niet helemaal op m’n rijden focussen. Dat is klote, maar kan gebeuren. Het was de eerste keer dat ik ziek in de auto zat. Wat betreft de data was het een goede test en ik denk dat we sterk zijn als we hier gaan racen.”

Ondanks dat Van Kalmthout in de Indy Lights amper op ovals heeft gereden, kwam de coureur er wel altijd sterk voor de dag. Ook op de oval in Fort Worth met een lengte van anderhalve mijl voelde Van Kalmthout zich direct comfortabel in de wagen die door teamgenoot en teameigenaar Ed Carpenter eerst ingereden werd. “Ed heeft twintig ronden gereden waarna ik instapte voor m’n eerste run en het voelde meteen heel goed”, zei Van Kalmthout. “De auto gaf me gelijk vertrouwen en daar was ik erg blij mee. Ik kon meteen ontspannen rijden. Aan het begin was ik misschien iets te enthousiast, maar daarna voelde het al heel snel comfortabel."

"We hebben veel aan de auto veranderd en ik heb veel gedaan aan de dingen die we als coureurs kunnen aanpassen. Ik voelde al snel dat de auto beter werd en het team heeft goed aan de afstelling gewerkt. Het voelde heel erg goed. De wagen was erg stabiel vanwege de koele temperaturen, de lucht was zwaar en we hebben dit jaar veel meer downforce. Ik ben niet echt dicht bij de muur geweest, dat was perfect. De eerste bocht is wel moeilijk, maar ik heb veel tijd doorgebracht in simulators en heb de beelden bekeken. We hebben gewerkt om het insturen van de bochten te verbeteren en uiteindelijk hadden we een hele sterke auto. Het voelt allemaal erg positief aan, ik denk dat Ed Carpenter Racing sterk is. We kunnen echt een mooi seizoen hebben.”

Begin volgende maand gaat ECR testen op Sebring. Daar presteerde Van Kalmthout tijdens een eerdere test al heel sterk.

Met medewerking van David Malsher