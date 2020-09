Van Kalmthout mikt op podium in Mid-Ohio

De rookie kwam er tijdens de voorbije races al dichtbij. Met name in Gateway lag Van Kalmthout op koers voor een podium, maar een lichte aanrijding met een achterblijver zorgde ervoor dat hij genoegen moest nemen met de vierde stek. Tijd voor een podiumfinish dus, meent ook Van Kalmthout. “Het komt wel dichterbij. Tijdens de tweede race in Gateway lag ik op podiumkoers, het was erg jammer dat het niet lukte”, verklaarde hij tijdens een call met de media. “De vierde plaats was daar al heel goed, maar ik wil heel graag naar het podium. Ik heb maar één seizoen als rookie en ik wil in dit seizoen een podium scoren. Dat is voor mij het grote doel.”

Mid-Ohio is een goed circuit voor Van Kalmthout, die er in zijn carrière altijd op het podium gestaan heeft. De Hoofddorper noemt het een ‘old school’ circuit die je in Europa niet hebt, maar eentje die erg geliefd is: “Ik kijk enorm uit naar de race op Mid-Ohio, het is een circuit waar ik tijdens de Road to Indy nog nooit naast het podium geëindigd ben. Gelukkig gaan we na een lange tijd op ovals weer naar circuits, ik heb ervan genoten maar het is goed om het stuur ook weer naar rechts te bewegen. We hebben in het verleden een eerste test gedaan met ECR op Mid-Ohio, ik heb goede herinneringen aan dit circuit.”