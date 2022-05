Van Kalmthout met vertrouwen naar Indy GP: “Altijd meteen snel”

Op 15 mei 2021 greep Rinus van Kalmthout zijn eerste zege in de IndyCar Series. Dat deed hij tijdens de GMR Grand Prix op de road course van Indianapolis Motor Speedway en exact vijf jaar nadat Max Verstappen zijn eerste Formule 1-zege boekte. Het is nu dus een bijzondere datum voor de Nederlandse IndyCar-coureur en staat sinds kort vereeuwigd als tattoo op zijn rechter bovenarm. Komende zaterdag krijgt Van Kalmthout de kans om de overwinning te verdedigen tijdens de 2022-editie van de GMR Grand Prix. Hoewel hij tijdens de race op Barber Motorsports Park naast de zege greep na zijn start vanaf pole, kijkt hij uit naar het treffen in Indianapolis.

“De stemming is erg goed, want we hebben een start achter de rug die beter was dan vorig jaar. We weten dat we hier een heel goede auto hebben en sinds mijn eerste race hier zijn we altijd snel geweest”, vertelt Van Kalmthout in een persconferentie voorafgaand aan de GMR Grand Prix. Hij blikte ook kort terug op Barber: “Vorig weekend was ik na de race teleurgesteld dat ik niet had gewonnen, want ik denk dat we daar de kans voor hadden en dan wil je die ook pakken. Ik heb er een paar nachten slecht van geslapen, maar hierdoor ben ik extra gemotiveerd om dit weekend voor de zege te gaan en de overwinning van vorig jaar te verdedigen. Iedereen binnen het team is heel blij en de stemming is uitstekend, dus dat is goed.”

Geen zorgen na moeilijke tweede race in 2021

Van Kalmthout – in de Verenigde Staten bekend onder zijn bijnaam VeeKay – werkt met vertrouwen toe naar de eerste van twee races op de road course van Indianapolis. Niet alleen omdat hij de race vorig jaar won, maar ook omdat hij het circuit van haver tot gort kent. “Ik hou van het ritme van het circuit, maar ik heb er ook zoveel ronden gereden dat ik mijn ogen dicht kan doen en in mijn hoofd een perfecte rondetijd kan rijden. Ik ken het circuit als mijn broekzak”, stelt hij. Wat voor het vertrouwen van Van Kalmthout ook helpt, is de vorm van Ed Carpenter Racing op het circuit. “We hebben altijd een goede afstelling gehad op dit circuit. We zijn altijd vanaf het begin al snel. In de Road to Indy heb ik veel ronden en veel races op dit circuit gereden, waardoor het hier heel natuurlijk aanvoelt om hard te pushen. We kunnen vroeg in het weekend pushen en op de limiet rijden, wat ons meer tijd geeft om veranderingen aan de auto door te voeren.”

Vorig jaar werkte de IndyCar ook twee races af op de road course van Indianapolis. Na zijn zege in de eerste race liep het tijdens de tweede krachtmeting – waarbij het asfalt gedeeld werd met de NASCAR – een stuk minder voor Van Kalmthout. “We begonnen eigenlijk heel sterk tijdens de Harvest GP. Zodra de NASCAR-coureurs gingen rijden, legden zij hun rubber neer en dat verpestte het voor onze afstelling. Daardoor ging het heel snel bergafwaarts”, legt hij uit. “Ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken voor dit weekend, want NASCAR is er niet. Ik denk dus dat het goed zal gaan. We hebben veel tijd genomen om de Harvest GP te analyseren om te zien wat er fout ging. Het was een soort neerwaartse spiraal, maar als team hebben we gevonden wat er verkeerd ging. We voerden eigenlijk niet genoeg veranderingen door en zaten eigenlijk te veel stil.”

De GMR Grand Prix op Indianapolis Motor Speedway begint zaterdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.