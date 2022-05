Van Kalmthout met speciale kleurstelling aan de start van Indy 500

De enige Nederlandse deelnemer in de Indy 500 kwam vorig seizoen ook al met een Bitcoin-wagen aan de start, maar qua kleur gaat men nu een stapje verder. De #21 ECR Chevrolet is volledig oranje gekleurd voor de belangrijkste afspraak van het IndyCar-seizoen. In tegenstelling tot vele andere kleurstellingen, had Van Kalmthout een flinke vinger in de pap wat betreft de livery van zijn wagen voor de Indy 500.

"BitNile heeft VeeKay de kans gegeven om zijn eigen wagen te ontwerpen voor de Indianapolis 500", laat het team weten. "Rinus wilde een eerbetoon brengen aan zijn thuisland Nederland en zijn familie, vrienden en supporters. Hij koos ervoor het startnummer 21 in het oranje te kleuren, de nationale kleur van Nederland en hij is duidelijk erg trots op zijn land. De voorvleugel is voorzien van de driekleur, de vlag van Nederland. Ook is het belangrijk om te melden dat er een leeuw te zien is op de wagen, die bovenop de spiegels te zien is."

Op dinsdag 17 mei staat de eerste training voor de Indy 500 op het programma. De 106de editie van de race vindt plaats op zondag 29 mei.