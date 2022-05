VIDEO: Van Kalmthout ligt uit de Indy 500 na zware crash

Van Kalmthout was goed begonnen aan de Indy 500. Hij lag op de derde plaats na de start en had net een eerste stop achter de rug toen hij Scott Dixon te grazen nam. Op de tweede plek moest hij raceleider Alex Palou een beetje meer voorsprong geven, maar in de 39ste ronde kwam er abrupt een eind aan de race van de man uit Hoofddorp.

Hij had overstuur in de tweede bocht en kon de wagen niet meer in het spoor houden. De ECR-coureur vloog op hoge snelheid van de baan en had geen schijn van kans om de wagen terug naar de pits te brengen. Van Kalmthout kon op eigen kracht uit de auto stappen en was ongedeerd na de onderzoeken in het medisch centrum op het circuit.

“Ik moet ten eerste sorry zeggen tegen de fans, het team en iedereen die voor mij gewerkt heeft”, zegt Van Kalmthout. “We begonnen van de eerste rij, lagen op de tweede plek. Het was heel lastig op de baan. De auto was eigenlijk de hele race al vrij beweeglijk. Ik stuurde in bocht 2 en de achterkant brak uit. Op dat moment ben je passagier, ik kon niets meer doen. Het is ontzettend jammer.

“We hebben er met de pitstop iets wat voorvleugel uitgehaald en dat voelde goed”, vervolgt VeeKay bij Ziggo Sport. Ik zat in wat vuile lucht, ondanks dat ik niet zo dicht achter de anderen zaten. Ik kon niets meer doen. Het verraste me best wel, overstuur overkwam me gewoon. Ik had misschien iets meer mijn geduld moeten bewaren, maar daar ga ik nog met het team over praten.”

Het is voor het eerst dat Van Kalmthout de finish in de Indy 500 niet haalt. In 2020 werd hij twintigste, vorig jaar was hij achtste.

VIDEO: Bekijk hier de crash van Rinus van Kalmthout