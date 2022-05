Van Kalmthout dolblij met pole: "Het voelde al de hele dag goed"

Rinus van Kalmthout ging zaterdag met veel vertrouwen de kwalificatie in. De 21-jarige coureur was 's ochtends tijdens de vrije training het snelst rondgegaan met de Chevrolet van Ed Carpenter Racing. In de kwalificatie deed hij er nog een schepje bovenop. Van Kalmthout kwam zonder moeite door zowel de groepsfase als de Fast Twelve. Bij de Fast Six klokte VeeKay 1.06.2507. Daarmee liet hij Pato O’Ward ruim veertien honderdsten van een seconde achter zich.

“Ik wist dat het erin zat, maar toch ging het beter dan verwacht”, zei Van Kalmthout na afloop. “We hoopten op deelname aan de Fast Six en toen ik het eenmaal had bereikt, viel de druk weg. Het voelde goed, het voelde eigenlijk al de hele dag goed." Zijn snelste tijd op zaterdagochtend onderstreept dit, volgens de nummer zeven van het kampioenschap. "Al moest ik daar een slag om de arm houden omdat niet iedereen een snelle ronde had kunnen voltooien vanwege een chaotische eindfase.”

Het begin van de kwalificatie verliep volgens VeeKay niet optimaal. "Het eerste segment was oké, maar niet perfect omdat ik door het vuil moest tijdens mijn snelste ronde. Vlak voor mij was er iemand kortstondig van de baan geraakt." Ook bij de Fast Twelve kon hij er naar eigen zeggen nog niet alles uit halen, maar toch haalde hij de Fast Six. "Toen wist ik dat P1 binnen de mogelijkheden lag.” In 2020 mocht Van Kalmthout ook al eens van pole starten in de Harvest Grand Prix op de street course van Indianapolis Motor Speedway.

Sterk optreden in 2021

Het sterke optreden van Van Kalmthout in Birmingham, Alabama komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hij rekent het Barber Motorsports Park tot zijn favoriete circuits. In 2021 vocht de Nederlander zich er vanuit geslagen positie naar de zesde plaats. Ditmaal gaat hij voor de winst. "Natuurlijk is het nu mijn doel om te winnen. De Chevrolet ligt als een trein op rails en bovendien hoef ik niemand in te halen. Dat is ideaal op een circuit waar inhalen sowieso erg lastig is. Qua bandenmanagement heb ik een goed gevoel. Ik heb er zin in!”

De Indy Grand Prix of Alabama begint zondagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd. Titelverdediger Alex Palou stelt zich achter Van Kalmthout en O'Ward op als derde, met naast hem Scott McLaughlin. Kampioenschapsleider Joseph Newgarden bleef steken op P7.