Van Kalmthout: “Auto voelde in niets zoals zaterdag”

De ingelaste ronde van het IndyCar-kampioenschap op de Mid-Ohio Sports Car Course was een welkome verrassing voor Van Kalmthout, die gedurende zijn carrière nog nooit buiten het podium was geëindigd op dat circuit. Dat wakkerde logischerwijs het vuurtje aan bij de coureur van Ed Carpenter Racing, die hoopte dat hij de laatste stap naar het podium kon maken na een bemoedigend optreden op Gateway. De realiteit bleek echter iets anders.

Van Kalmthout kwalificeerde zich zaterdag op de negende plaats en eindigde vervolgens tijdens de eerste race op P8. Zondag waren de omstandigheden echter anders. Het had flink geregend en coureurs moesten op een natte baan kwalificeren. Van Kalmthout begon zodoende vanaf de elfde startplek, te midden van ervaren coureurs als Josef Newgarden, Alexander Rossi en Graham Rahal.

Van Kalmthout hoopte die mannen te kunnen volgen in zijn opmars, maar dat kwam niet helemaal uit de verf. “Het was een heel zware race”, zei VeeKay, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de elfde plaats. “Misschien kwam het door de regen van zondagochtend, maar de baan was helemaal anders. Mijn auto voelde in niets meer aan zoals gisteren. Ik moest wat auto’s ontwijken bij de start en kon niet echt naar voren schuiven. Het was niet m’n beste race, maar P11 is ook weer geen ramp.”

Begin volgende maand wordt de voorlaatste ronde van het kampioenschap verreden op Indianapolis Motor Speedway, weer op de zogenaamde road course. “We mogen weer naar Indy. Daar heb ik tot nu toe mijn beste resultaat gehaald, dus ik ben blij dat we daar weer terugkeren.”

In het kampioenschap staat Van Kalmthout nu op de vijftiende plaats, maar in het klassement voor nieuwkomers heeft hij zijn koppositie verstevigd.