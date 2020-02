Van Kalmthout aan kop op regenachtige eerste IndyCar-testdag

De omstandigheden waren dinsdag dusdanig beroerd dat slechts een handvol coureurs naar buitenkwam voor een rondetijd. Van Kalmthout, de vice-kampioen van de Indy Lights, noteerde een 2.41.816 en was daarmee 6.1 seconden sneller dan de Andretti Autosport-Honda van Alexander Rossi. De Australische Supercars-kampioen Scott McLaughlin reed de test in voorbereiding op zijn deelname aan de Indy GP in mei.

De Nieuw-Zeelander eindigde achter Rossi op de derde plaats, nog voor teamgenoot en voormalig IndyCar-kampioen Will Power. Conor Daly reed verder nog een aantal ronden met de tweede ECR-Chevrolet, Alex Palou kwam voor het eerst met de #55 Dale Coyne Racing-Honda in actie. Een handvol andere rijders werkte enkel een installatieronde af.

De sessie werd redelijk snel stilgelegd toen de temperaturen dusdanig laag kwamen te liggen dat de Firestone-banden niet meer op bedrijfstemperatuur konden komen. Coureurs keerden in het verdere verloop van de middag niet meer terug op de baan. De weersverwachtingen voor woensdag zijn een stuk beter, de baan is dan geopend vanaf 9.00 uur lokale tijd (15.00 uur NL-tijd). De testsessie duurt dan acht en een half uur.