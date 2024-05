Van Indy 500 naar Coca-Cola 600: Zo werkt de Double Duty van Kyle Larson

Het is een van de bijzonderste autosportcombinaties die een coureur in zijn carrière in de Verenigde Staten kan rijden: de Double Duty. Wie zich aan deze uitdaging waagt, begint op zondag eerst aan de Indianapolis 500 van de IndyCar om vervolgens snel het vliegtuig te pakken om naar Charlotte te gaan voor de Coca-Cola 600 van de NASCAR Cup Series. Laatstgenoemde race is een van de zwaarste races van de NASCAR Cup-kalender, waar een afstand van 600 mijl (965,6 kilometer) afgewerkt wordt en de race regelmatig zo'n 4,5 uur in beslag neemt. Dat volgt dus na de Indy 500, een van de grootste race-evenementen ter wereld. Daar rijden de coureurs 200 ronden op de oval van de 4 kilometer lange Indianapolis Motor Speedway.

Voor het eerst sinds 2014 is er weer een coureur die zich aan de Double Duty waagt: Kyle Larson. De NASCAR Cup-coureur zal op zondag 26 mei eerst namens Arrow McLaren deelnemen aan de Indy 500 om vervolgens weer bij zijn vertrouwde Hendrick Motorsports te voegen voor de Coca-Cola 600. Aangezien de Indy 500 om 12.45 uur lokale tijd (18.45 uur Nederlandse tijd) begint en de Coca-Cola 600 om 18.00 uur lokale tijd (00.00 uur Nederlandse tijd) van start gaat, is er maar weinig tijd om de afstand van zo'n 600 kilometer tussen de twee circuits af te leggen. Veel tijd om bij te komen is er dus niet op de dag dat de coureur - bij volledige raceafstanden - 1.100 mijl (1.770 kilometer) zal racen. Wanneer de coureur klaar is met de Indy 500, zal deze direct met het vliegtuig vertrekken om vrijwel meteen in de volgende auto te stappen. Mocht hij zich plots tot Indy 500-kampioen kronen, dan ontbreekt Larson normaliter bij de Coca-Cola 600.

Kyle Larson heeft al getest voor de Indy 500. Foto door: Penske Entertainment

Opwarmertje

Op dat vlak spreken de statistieken echter niet in het voordeel van Larson, want het is nog niet eerder voorgekomen dat iemand die zich aan de Double Duty waagt de NASCAR Cup-race oversloeg omdat deze de Indy 500 had gewonnen. In 1994 is het John Andretti die voor het eerst een poging doet om beide races op één dag af te werken. Eerst moet hij zich kwalificeren voor de Indy 500 - waarin hij slaagt - waarna het dus definitief een feit is. "Ik hoop dat ze mij op Charlotte kunnen introduceren als Indy 500-winnaar", blikt hij enthousiast vooruit. "Ik zie de Indy als een opwarmertje voor de 600. We hebben ook iemand klaarstaan om in de [Chevrolet] te stappen. Ik ga daar niet iets stoms doen alleen om een punt te maken. Ik ga zo veel mogelijk slaap proberen te pakken en ik eet het juiste voedsel. Ik volg geen streng dieet, maar we gaan dat wel doen. Ik ga me voorbereiden als een hardloper voor een marathon."

In de Indy 500 kan Andretti goed meekomen en na een tijdje vooraan mee te hebben gestreden komt hij als tiende over de finish. Hij laat er vervolgens geen gras over groeien en haast zich met een golfkar naar de helikopter die op hem wacht om hem naar het vliegveld te brengen. Andretti is op tijd in Charlotte en de back-up hoeft dus niet in actie te komen, al moet hij wel achteraan starten vanwege het missen van de verplichte rijdersbriefing voor de race. De volledige raceafstand legt hij niet af: hij valt in ronde 220 van 400 uit vanwege motorproblemen en eindigt op de 36ste plek. Een gemengd Memorial Day-weekend voor hem dus, maar het belangrijkste is dat hiermee de Double Duty is geboren.

"Het was een behoorlijk spannende tijd", blikt Andretti in 2008 terug op dat weekend. "Veel mensen en met name de media hechtten er weinig waarde aan. Ze keken ernaar en dachten: 'Er is iemand die beide races gaat doen, maar er zitten haken en ogen aan en het gaat heel lastig worden voor hem.' Zeker toen, omdat je Sears Point [het huidige Sonoma Raceway] moest doen en je geen training kreeg op zaterdag [op Indy]. Je moest terugkomen en kwalificeren onder iets andere omstandigheden, iets uitgerekter." Toen hij zich had gekwalificeerd voor beide evenementen begon de media-aandacht te komen. "Mijn telefoon stond roodgloeiend. Het was alsof iedereen opstond en zei: 'Wacht eens even, het gaat gebeuren.'"

Alles gegeven

Sindsdien hebben meerdere coureurs een poging gedaan om de Double Duty te doen, met wisselvallige resultaten. Davy Jones probeert het een jaar na Andretti, maar zijn poging mislukt al voordat het zover is: hij kwalificeert zich niet voor de Coca-Cola 600 en tot overmaat van ramp zit zijn Indy 500 dat jaar er vroegtijdig op. Het is meteen zijn laatste poging, waarna twee andere coureurs elkaar afwisselen in de Double Duty: Robby Gordon en Tony Stewart. Gordon heeft in 1997 als IndyCar-veteraan de overstap gemaakt naar de NASCAR, maar wil wel nog deelnemen aan de Indy 500. Hij kwalificeert zich voor beide races, maar regen gooit roet in het eten. De Indy 500 wordt uitgesteld en zo is er geen sprake meer van een Double Duty, aangezien deze races op dezelfde dag verreden moeten worden. Uiteindelijk komt de Indy 500 dat jaar pas op dinsdag ten einde, maar voor Gordon zonder goede afloop. Hij valt vroegtijdig uit en op Charlotte eindigt hij op P41 door een crash.

In 2000, 2002, 2003 en 2004 probeert Gordon het opnieuw, waardoor hij nog altijd de meeste Double Duty-pogingen achter zijn naam heeft staan. Zijn beste gemiddelde resultaat komt in 2002, wanneer hij de Indy 500 op de achtste plaats besluit om vervolgens in de NASCAR-race tot de zestiende plaats te komen. In geen van deze pogingen legt hij de volledige 1.100 mijl af.

Dat feit overkomt slechts één coureur: Tony Stewart. In 2001 pakt hij namens Chip Ganassi Racing de zesde plaats in de Indy 500 waarna hij de derde plaats veroverde op de Charlotte-oval: tot op heden het beste gemiddelde resultaat in de Double Duty. De recentste poging staat op naam van Kurt Busch. In 2014 debuteert hij in de Indy 500 met een indrukwekkende zesde plaats, maar in Charlotte gaat het mis. De NASCAR-kampioen van 2004 valt in ronde 271 uit vanwege een kapotte motor. "Mijn handen en voeten doen een beetje pijn", blikt hij na afloop van de twee races terug. "Maar ik sta hier met een glimlach, wetende dat ik een halfjaar [voor de voorbereiding] alles heb gegeven."

Kurt Busch was in 2014 de laatste die de Double Duty deed. Foto door: Walter Kuhn

Veel leren

Jarenlang blijft het stil, maar in 2023 kondigt Kyle Larson aan dat hij in 2024 ook de Double Duty wil doen. Hij werkt voor de Indy 500 samen met het inmiddels ervaren Arrow McLaren-team en heeft onlangs deelgenomen aan de Open Test, waarvan de tweede dag in het water viel door regenbuien. Hij komt op de eerste testdag tot 47 ronden en een verrassende tweede tijd. Larson, de NASCAR Cup-kampioen van 2021, geeft wel toe dat hij nog veel te leren heeft voor de 'Greatest Spectacle in Racing', ook over de rijstijl van zijn concurrenten.

"Ik denk dat ik voor de Indy waarschijnlijk af moet gaan op wat mijn teamgenoten mij vertellen over andere coureurs", stelt Larson. "Maar ik heb nog niet echt gehoord over de andere coureurs en hoe agressief ze zijn, wie er agressief of gestoord is en dat soort dingen. Ik weet niet eens of dat zich echt vertaalt op een oval. Het zou me niet verbazen als coureurs misschien agressief zijn op een road course maar niet zo agressief op een oval. Ik probeer gewoon te luisteren en zo veel mogelijk informatie tot me te nemen."

Voor de Open Test op de Indianapolis Motor Speedway had Larson ook al getest op Phoenix. Vorig jaar zette hij ook al een vinkje achter het Rookie Orientation Program op IMS. Hij moest daarvoor eerst tien ronden tussen de 205 en 210 mijl per uur rijden, gevolgd door 15 ronden tussen de 210 en 215 mijl per uur en een laatste run van 15 ronden die sneller zijn dan 215 mijl per uur (346 kilometer per uur). Larson heeft dus groen licht om mee te doen, maar moet zich eerst zien te kwalificeren voor de Indy 500. Dat zal gebeuren op 18 mei bij de kwalificatie. Mocht hij tot de achterhoede behoren, dan moet hij deelnemen aan de Last Chance Qualifiers. Op 26 mei moet de Double Duty dan gaan gebeuren.