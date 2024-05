De weersvoorspellingen voor zondag 26 mei zien er vrij somber uit. Vanaf de late ochtenduren zouden de eerste buien al over Indianapolis trekken, waarna het tot het begin van de avond niet meer droog lijkt te worden. Bovendien zouden die buien wel eens gepaard kunnen gaan met onweer, waardoor de race hoe dan ook stilgelegd moet worden. De race kan niet op een natte baan plaatsvinden, waardoor de Indy 500 in dat geval uitgesteld moet worden en mogelijk naar maandag verplaatst wordt.

Voor de meeste teams en coureurs moet dat geen grote problemen opleveren, maar bij Arrow McLaren en Hendrick Motorsports zullen ze de buienradar goed in de gaten houden. NASCAR Cup Series-coureur Kyle Larson hoopt zondag namelijk de 'Double Duty' te kunnen uitvoeren, wat voor het laatst in 2014 gebeurde met Kurt Busch. Een coureur begint zijn zondag dan met de Indy 500, waarna snel het vliegtuig gepakt moet worden om naar Charlotte af te reizen voor de Coca-Cola 600 van de NASCAR Cup Series. Het is een van de zwaarste uitdagingen in de autosport, maar door de strakke schema's zou uitstel door regen wel eens roet in het eten kunnen gooien van deze poging tot de Double Duty.

Normaliter zou Larson wel in staat moeten zijn om bij uitstel van de Indy 500 op maandag in de auto te stappen, maar mocht de race bijvoorbeeld alleen met enkele uren uitgesteld worden, dan heeft McLaren volgens RACER alvast twee coureurs stand-by staan: Tony Kanaan en Nolan Siegel. Kanaan zou dan nog wel de verplichte opfriscursus moeten afwerken terwijl Siegel al heeft deelgenomen aan alle vrije trainingen, maar op P34 een plek in de Indy 500 misliep. De 19-jarige coureur zou dan dus direct kunnen instappen.

Beetje balen

Zelf wacht Larson de situatie af en wil hij nog geen uitsluitsel geven over welke van de twee races prioriteit geniet in het geval hij moet kiezen. "Het voornaamste is dat ik graag beide races zou rijden, of dat nou op verschillende dagen is of niet", zegt Larson. "Ik bedoel, het is de 'double' toch? En is het nog echt de 'double' als het niet op dezelfde dag is? Dat weet ik niet. Maar ja, in een perfecte wereld zou ik het graag allemaal op één dag doen. Ik zou natuurlijk een beetje balen als ik beide races niet op één dag zou kunnen doen, maar ik zou denk ik ook blij zijn. We zullen wel zien hoe het loopt. Hopelijk werkt het weer een beetje mee voor ons."

Mocht de 108ste editie van de Indy 500 van zondag naar maandag verplaatst worden zonder een meter te hebben gereden op zondag, dan is dat de vierde keer in de geschiedenis dat er een volledige uitstel plaatsvindt door regen. Dat gebeurde eerder in 1915, 1986 en 1997. In zeven gevallen werden niet alle 500 mijlen afgewerkt: in 1926 (400 mijl), 1950 (345 mijl), 1973 (332,5 mijl), 1975 (435 mijl), 1976 (255 mijl), 2004 (450 mijl) en 2007 (415 mijl) kwam er eerder dan gepland een einde aan de race.