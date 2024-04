Het Barber Motorsports Park staat bol van de kunstwerken langs de baan, waaronder de spinnen en de bekende hangende mannequin bij de brug richting bocht 7. Deze heeft al de bijnaam 'Georgina' gekregen en is dus bekend bij het publiek, maar deze kreeg in de IndyCar-race op Barber nu veel meer aandacht dan normaal. In ronde 52 van de race was de mannequin namelijk van de brug gevallen en op de baan neergekomen. Een caution kwam er niet, aangezien de pop grotendeels op het gras langs de baan lag. Toch bewees rookie Luca Ghiotto al dat het tot een gevaarlijke situatie had kunnen leiden, want hij reed over een van de armen van 'Georgina' heen. Uiteindelijk kon de mannequin enkele ronden weggehaald worden door de marshals, aangezien er een caution was voor de gecrashte Sting Ray Robb.

Santino Ferrucci was een van de eersten die erlangs reed: "De vrouw die aan de brug hing is gevallen!", riep hij op de boordradio, waarop teamvoorzitter Larry Foyt met de nodige moeite zijn lach wist in te houden. Will Power, die tweede werd, vond het vreemd dat er geen caution kwam om de mannequin op te ruimen. "Ik zag de gele vlag en er lag een dame aan de kant", legt Power uit op een vraag van Motorsport.com. "Ik dacht bij mezelf: 'Serieus, wie heeft haar laten vallen?' Het zou wel grappig zijn geweest als deze in iemands cockpit was beland [en diegene had gezegd]: 'Een vrouw valt me aan!'"

Hoewel Power er dus wel om kan lachen, vindt hij dat het in de toekomst een stuk beter moet met het bevestigen van de mannequin - die hij niet daadwerkelijk had verward voor een vrouw. "Ik wist precies wat het was. Het was een dame die daar hangt. Ze moeten met serieus goede kabels komen." Als het aan de Australiër ligt, wordt 'Georgina' in een 'glazen kist bewaard en gemummificeerd'.

Teamgenoot Scott McLaughlin won de race, maar maakte zich toch wel zorgen toen er een caution kwam - vrezend dat dit was door de gevallen mannequin. "Ik was een beetje boos", geeft de Nieuw-Zeelander toe. "Toen besefte ik dat iemand anders in de baanafzetting was geknald en dat daar dus de caution voor was. Ik geniet van het artistieke spul, maar het hoort waarschijnlijk niet boven een baan te hangen terwijl het een caution kan veroorzaken. Dat gaat voor volgend jaar misschien wel veranderen. Het is uniek, het is een leuk circuit, maar als ik niet had gewonnen doordat die vrouw die was gevallen..." Na afloop van de race kon de racewinnaar het in ieder geval niet laten om de dame in kwestie op te zoeken voor een foto.