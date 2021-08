"Uniek en wild”, dit is het nieuwe IndyCar-circuit in Nashville

De IndyCar-organisatie heeft dit weekend een baan van 3,5 kilometer uitgestippeld door Nashville, met een dubbel tripje over de Korean War Veterans Memorial Bridge als voornaamste eyecatcher. Vrijdag konden de coureurs van de Amerikaanse raceklasse voor het eerst kennismaken met het nieuwste stratencircuit op de IndyCar-kalender. Hoewel de vele hobbels de coureurs flink door elkaar schudden en meerdere rijders hun training in de muur eindigden, waren de reacties na afloop wel overwegend positief.

“Ik hou van deze plek, wat een coole baan”, vertelde Patricio O’Ward vrijdag aan NBC. De 21-jarige Mexicaan eindigde in bocht 3 in de muur, maar dat mocht de pret niet drukken: “Ik werd verrast door de muur aan de binnenkant, waardoor ik aan de buitenkant in de muur eindigde. De schade lijkt niet al te groot, dus voor de kwalificatie moet het allemaal in orde zijn.”

Gevraagd naar zijn mening over de baan vervolgde O’Ward: “Het is een heftige baan. Vooral in Bocht 4 [bij het verlaten van de brug] zijn de hobbels hevig. Het stuur wordt je daar echt uit je handen geslagen. Het is echt uniek. Het is als geen enkele andere plek waar we rijden.”

Ook Penske-rijder Will Power was onder de indruk van de baan: “Het circuit is cool man! Ik heb er echt van genoten”, sprak de Australiër. “Het is echt een typisch stratencircuit met de hobbels en de camber van de baan, daar moet je echt mee om zien te gaan. Ja het is echt leuk, behalve die ene hobbel wanneer je de brug af rijdt richting de stad, die is wel link. Voor de rest is het goed te doen.”

Andretti-rijder Colton Herta zag de bobbels bij het verlaten van de brug als het voornaamste smetje op een verder leuke baan: "Ik had wel verwacht dat de brug hobbelig ging zijn, maar ik had niet verwacht dat het zo hevig ging zijn”, aldus de Amerikaan. “Dat kan bij het aanremmen van bocht 9 vooral nog wel tricky zijn. Hetzelfde geldt voor bocht 4. Dat had ik niet verwacht, maar het is ook geen negatief iets. Het geeft het circuit wel een beetje karakter."

Klassementsleider Alex Palou werd positief verrast door de baan: “Het was leuker dan ik dacht”, aldus de Spanjaard. “Toen ik de lay-out zag dacht ik dat het redelijk saai ging worden met al die langzame bochten, die bochten van 90 graden. Maar ze zijn allemaal anders. Het is best een leuke baan. Heel hobbelig, maar ook uitdagend. Het is echt leuk.”