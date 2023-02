Kanaan neemt na de komende Indy 500 afscheid van IndyCar

Tony Kanaan hoopt in 2023 voor de 22ste keer mee te doen aan de beroemde race op de Brickyard. Nog geen maand geleden gaf hij aan te twijfelen over zijn toekomst, maar dat hij een afscheid pas na de race zou aankondigen. Nu is hij van gedachten veranderd. De 48-jarige rijder heeft aangegeven dat zijn 390ste IndyCar-start ook zijn laatste wordt. Hij won de Indy 500 in 2013 en heeft in totaal zeventien overwinningen behaald op het hoogste podium van de Amerikaanse racerij. TK is enorm geliefd bij de fans van IndyCar en wordt op de dag van de Indy 500 altijd enorm hard toegejuicht door de aanwezige fans.

Kanaan debuteerde in 2002 in de Indy 500 met Nunn. Hij kwalificeerde zich als vijfde en ging 23 ronden aan de leiding. Zijn wedstrijd kwam vroegtijdig ten einde door een crash met een achterblijver. Bij Andretti werd Kanaan in de jaren daarna een belangrijke coureur in de Indy Racing League ten tijde van de splitsing van het Amerikaanse formuleracen. Hij werd in 2003 derde en een jaar later tweede in de Indy 500. Weer een jaar later mocht hij van pole-position vertrekken, maar hij kon het niet omzetten in een overwinning.

Die overwinning kwam pas in 2013 toen Kanaan bij KV Racin zat. Hij zegevierde in een race met veertien verschillende leiders. In de jaren daarna haalde Kanaan in 2016 en 2017 nog twee top-vijf klasseringen op Indianapolis Motor Speedway. Aan het eind van dat jaar moest Kanaan vertrekken bij Chip Ganassi. Hij vond onderdak bij AJ Foyt waar hij nog twee volle seizoenen reed. Daarna werd hij in 2020 de ovalspecialist van het team.

In 2021 keerde hij terug bij Chip Ganassi voor de Indy 500, dat jaar werd hij tiende. Jimmie Johnson besloot in 2022 de Indy 500 toch te rijden na een beperkt programma in de eerste jaren, teambaas Ganassi besloot een vijfde auto in te zetten voor Kanaan. De Braziliaan betaalde dat vertrouwen ten volste uit door zich als zesde te kwalificeren, zes ronden te leiden en als derde te finishen.

Kanaan heeft aan deze website laten weten nu echt klaar te zijn met IndyCar, maar alsnog een carrière in de langeafstandsracerij na te jagen. De komende editie van de Indy 500 rijdt hij voor Arrow McLaren.