Ganassi strikt Kanaan voor de ovals in 2021 en 2022

Eerder dit jaar maakte zevenvoudig NASCAR-kampioen Johnson bekend dat hij die klasse verlaat voor een avontuur in de IndyCar Series. Hij tekende bij Chip Ganassi Racing een contract voor de road courses en de stratencircuits, maar op de ovals komt de Amerikaan niet in actie in de auto met startnummer 48. Het team van regerend kampioen Scott Dixon kwam in de zoektocht naar een rijder voor de ovals uit bij Kanaan, een oude bekende van het team. Tussen 2014 en 2017 reed hij al voor Ganassi, met een overwinning en een zevende plek in de kampioenschappen van 2014 en 2016 als beste resultaten.

Kanaan wilde in 2020 met een volledig seizoen afscheid nemen van de IndyCar, maar hij kwam niet verder dan zes races op de ovals. Daarna gooide het coronavirus roet in het eten, hoewel hij desondanks wel zes races reed in dienst van A.J. Foyt Enterprises. Maar hij kon zijn afscheid niet vieren met fans. Nu komt er dus toch een vervolg voor Kanaans IndyCar-carrière, want in 2021 en 2022 werkt hij alle ovals af in de auto van Johnson. Dat houdt in dat hij komend seizoen in actie komt tijdens de double header op Texas Motor Speedway, Gateway en tijdens de Indianapolis 500, de race die hij in 2013 wist te winnen.

“Ik was op weg naar de uitgang en ineens kreeg ik een telefoontje van Jimmie over racen op de ovals”, herinnert Kanaan zich de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst met Ganassi. “Hij bleef zeggen ‘is dit niet logisch?’. Ze hoefden me niet over te halen om terug te komen, vooral met Jimmie en Chip. Ik denk dat ik iets goed moet hebben gedaan in mijn leven. Zodra je een team als Ganassi verlaat, krijg je niet de kans om terug te keren. Dat geldt vooral op het moment in mijn carrière. Dit past gewoon perfect. Het is zo logisch, zoals Jimmie zei, dat ik de ovals race waarop hij niet wil racen. Vanwege de pandemie had ik het verlangen om terug te komen en de ovals te doen. Ik zei nooit dat ik een heel seizoen wilde doen, want ik was realistisch. Dus hier kon ik geen nee tegen zeggen.”