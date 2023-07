Blomqvist maakt IndyCar-debuut in Toronto als vervanger Pagenaud

In de aanloop naar de IndyCar-race op Mid-Ohio maakte Simon Pagenaud een grote crash mee tijdens de vrije training op zaterdag. De remmen van zijn bolide leken het op het snelste punt van de baan te begeven, waarna de Fransman spinde en met meerdere koprollen door de grindbak vloog. Hij kon bij dat ongeluk gelukkig ongedeerd uitstappen, maar toch kreeg hij van de doktoren geen groen licht om in Mid-Ohio aan de start te verschijnen. Conor Daly werd zodoende opgeroepen door Meyer Shank Racing om de race voor zijn rekening te nemen in de bolide met startnummer 60.

In Toronto hoopte Pagenaud terug te keren, maar de doktoren houden een rentree tegen. Zij achten de IndyCar-kampioen van 2016 nog niet voldoende hersteld van de naweeën van de crash. MSR heeft zodoende opnieuw een vervanger gezocht en is daarbij uitgekomen bij haar eigen IMSA-coureur Tom Blomqvist. Afgelopen weekend won de Brit samen met teamgenoot Colin Braun nog op Canadian Tire Motorsport Park nabij Toronto, komend weekend verschijnt hij in de grootste Canadese stad voor het eerst aan het vertrek van een IndyCar-race. Helemaal zonder ervaring in een IndyCar is hij niet, want in oktober 2022 mocht hij al eens voor Meyer Shank Racing testen in Sebring.

"Allereerst denk ik aan Simon en hoop ik dat hij zo snel mogelijk herstelt, zodat hij weer achter het stuur kan kruipen", zegt Blomqvist over zijn aanstaande IndyCar-debuut. "Ik moet Mike [Shank] en Jim [Meyer] bedanken dat ze mij gekozen hebben als invaller. Ik kijk er absoluut naar uit om te zien wat IndyCar te bieden heeft. Het is een understatement dat ik in het diepe duik, nadat ik vorig jaar mijn enige IndyCar-test met MSR heb afgewerkt. Ik heb er zin in, maar ik ben me ook bewust van de uitdaging om tijdens een raceweekend op snelheid te komen. Ik leg mezelf dus ook geen druk op."

Blomqvist is de regerend kampioen in de topklasse van het IMSA, maar hiervoor reed hij regelmatig in single-seaters. Zo reed hij in 2020-2021 nog in de Formule E voor NIO 333. Voor het Nederlandse publiek is hij waarschijnlijk het bekendste van zijn tijd in het Europees Formule 3, waarin hij in 2014 als tweede eindigde - achter Esteban Ocon, maar voor Max Verstappen.