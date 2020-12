Penske ontkracht geruchten: “IndyCar praat nog met Ferrari”

Nadat het IndyCar-project van Ferrari in de jaren ’80 niet van de grond kwam, waren er afgelopen mei geluiden dat de Italiaanse autofabrikant interesse zou hebben om toe te treden tot de Amerikaanse raceklasse. Teambaas Mattia Binotto gaf toe dat dit het geval was: de Scuderia overwoog om toe te treden zodra de klasse overstapt op 2.4-liter hybride-motoren. Dat zou met ingang van 2022 gebeuren, maar vanwege het coronavirus is die motorformule uitgesteld tot 2023.

Vanwege de aanstaande invoering van het budgetplafond in de Formule 1 komt er bij Ferrari personeel vrij. Het liefst zou men dat personeel binnen de eigen gelederen houden en inzetten bij nieuwe projecten. In mei gaf Binotto aan dat het merk ‘veel sociale verantwoordelijkheid richting de medewerkers voelt en we willen er zeker van zijn dat er voor iedereen een werkplek is in de toekomst’. Daarom bekeek Ferrari destijds de mogelijkheden voor toetreding in de IndyCar én de sportscars. Italiaanse bronnen melden echter aan Motorsport.com dat er in Maranello gekozen is om niet naar de Verenigde Staten te gaan, maar om in plaats daarvan een sportscarprogramma op te zetten. Het doel: voor het eerst sinds 1965 het algemeen klassement van de 24 uur van Le Mans winnen.

IndyCar-eigenaar Penske Entertainment stelt echter dat de gesprekken met Ferrari en andere geïnteresseerde partijen nog altijd in volle gang zijn. Dat vertelde Roger Penske naar aanleiding van vragen van Motorsport.com. “Het aantrekken van extra fabrikanten is een van onze belangrijkste strategieën voor de IndyCar Series. We blijven diepgaande gesprekken voeren met verschillende bedrijven die geïnteresseerd zijn in toetreding tot de sport. Ferrari is een van de merken die interesse hebben getoond en we blijven met ze in gesprek over de mogelijkheid om in de IndyCar te stappen.”

De laatste keer dat er drie motorleveranciers aan het vertrek stonden in de IndyCar was in 2012. Lotus voegde zich destijds bij Chevrolet en Honda, maar de krachtbron kwam zoveel vermogen tekort dat vrijwel alle teams nog voor de helft van het seizoen naar een andere fabrikant waren gewisseld. De laatste keer dat drie motorleveranciers konden winnen in de IndyCar was in 2005, toen Honda, Chevrolet en Toyota de strijd met elkaar aangingen.