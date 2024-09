Titelstrijd in IndyCar: Zo kunnen Palou en Power titel veroveren

Wordt het dit jaar de derde voor Alex Palou, of de derde voor Will Power? Dat is de grootste vraag in aanloop naar de laatste IndyCar-race van het seizoen in Nashville. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen is een oval voor het eerst sinds 2014 het strijdtoneel van de seizoensafsluiter. 206 ronden lang zullen de coureurs strijden, waarbij met name gekeken zal worden naar Palou en Power. Palou hoopt hier zijn voorsprong van 33 punten te verdedigen en de titel te prolongeren - waarmee hij de eerste IndyCar-coureur sinds Dario Franchitti zou zijn die erin slaagt twee titels op rij te veroveren.

Palou heeft 525 punten achter zijn naam staan, Power heeft er 492. Eén andere coureur maakt op papier ook nog aanspraak op de titel: Scott McLaughlin. Aangezien hij 475 punten heeft en er in een raceweekend maximaal 54 punten te verzamelen zijn, is de Nieuw-Zeelander niet uitgesloten. De kansen van McLaughlin zijn al wel klaar als Palou aan de start verschijnt. Alle coureurs die afgevlagd worden krijgen immers minstens vijf punten toegekend. Het was dus niet verrassend dat McLaughlin - met een grote knipoog - Palou via sociale media uitnodigde om samen wat sushi te eten - in de hoop dat de Spanjaard door voedselvergiftiging niet zou kunnen deelnemen.

De statistieken van de afgelopen jaren spreken in deze titelstrijd stevig in het voordeel van Palou. De laatste elf seizoenen is de titel namelijk slechts één keer gewonnen door een coureur die niet als kampioenschapsleider de laatste race in ging. Die ene keer gebeurde ook tijdens het bijzondere seizoen 2015, toen er dubbele punten te wachten stonden op Sonoma en Scott Dixon op die manier een achterstand van 47 punten wist goed te maken en Juan Pablo Montoya van de troon wist te stoten.

Gelijkspel in voordeel van Power

Als Palou op zondag negende of hoger eindigt, dan zal hij voor de tweede keer op rij de Astor Cup Trophy mogen optillen. Palou zou ook al genoeg kunnen hebben aan een twaalfde plek, maar dat is dan als Power niet de pole-position (één punt) verovert en in de race niet de meeste ronden aan de leiding gaat (twee punten). Mocht het op een gelijkspel uitlopen qua punten, dan is er slecht nieuws voor Palou. De IndyCar kijkt dan namelijk naar het aantal zeges dit seizoen en dan loopt Palou met zijn twee zeges achter op de drie van Power. Palou's zege op Thermal Club telt niet mee, aangezien dat een race was die niet voor het kampioenschap meetelde. De 27-jarige Palou zou in Nashville wel in vijf seizoenen tijd al zijn derde titel kunnen opeisen, wat de kracht van de Catalaan goed laat zien.

Voor Power ziet het er door de achterstand wat bleek uit, maar de Australiër is zeker niet kansloos in deze seizoensafsluiter. Hij moet dan wel minstens op het podium zien te eindigen, iets wat op basis van voorgaande ovalraces zeker niet uitgesloten is door de sterke vorm van Team Penske op dit soort banen. Het team heeft immers vijf van de zes ovalraces gewonnen, al was Power goed voor één van die vijf terwijl McLaughlin en Josef Newgarden beide twee wonnen. Wat de strijd van Power dit jaar meoilijker maakt, is het feit dat hij begin dit jaar tien punten in mindering kreeg als gevolg van het push-to-pass-schandaal van Team Penske in St. Petersburg. Wel bleef zijn resultaat staan terwijl Newgarden en McLaughlin uit het resultaat geschrapt waren.

Palou heeft een slechtere staat van dienst op ovals: hij zoekt nog altijd naar zijn eerste zege op dit type circuit. Wel heeft hij negen top-vijf finishes en zestien top-tienfinishes genoteerd in de laatste twintig ovalraces. Wat wel voor de nodige vraagtekens zorgt, is het circuit zelf. De Nashville Superspeedway keert namelijk voor het eerst sinds 2008 terug op de kalender en het is het enige betonnen ovalcircuit van de kalender.

Will Power moet een achterstand van 33 punten zien te overbruggen. Foto door: Perry Nelson / Motorsport Images

Veel factoren

Dat levert ook vragen op over de bandenslijtage. IndyCar heeft voor deze race ook nog eens besloten om de zachtere alternate-banden mee te nemen - de tweede keer ooit dat de IndyCar deze banden meeneemt naar een oval. De coureurs krijgen zes sets van de hardere, primary-banden en vier sets van de alternates. In de race moeten de teams minstens één set van de harde band gebruiken en twee van de alternates. Naast die tien banden krijgen de teams allemaal een set andere banden voor een trainingssessie om de bovenste lijn in te rubberen om die meer grip te bieden voor de race. Zo wil de IndyCar voorkomen dat de onderste lijn domineert en er weinig ingehaald kan worden.

Naast de vraagtekens over het circuit zijn er ook nog technische mankementen die een rol kunnen spelen in de titelstrijd. Daar heeft Palou al ervaring mee, aangezien zijn Chip Ganassi Racing-auto al voor de start van de tweede race op de Milwaukee Mile stilviel. Hij liep hierdoor veel ronden achterstand op terwijl Power goede kans leek te maken op de zege - totdat hij bij een herstart spinde en zelf ook een ronde achterstand opliep. CGR heeft eerder dit seizoen ook al problemen gehad met de auto van Scott Dixon, die in Mid-Ohio tijdens de opwarmronde stilviel. Afgelopen maand had CGR-coureur Linus Lundqvist ook al problemen met het hybridesysteem tijdens een training op Gateway. Kortom, de transitie naar de hybridemotor is met de nodige kuren verlopen voor CGR.

Eén ding is zeker: Palou en Power zullen er alles aan doen om die titel te veroveren. Wie van de twee gaat er als eerste naar de drie titels? Zondag 15 september gaat rond 21.30 uur Nederlandse tijd de laatste IndyCar-race van het seizoen van start.