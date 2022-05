Tijdschema Indy 500 2022: Wanneer is welke sessie + waar te zien

De Indy 500 is de meest prestigieuze race op de IndyCar-kalender en is tevens onderdeel van de felbegeerde Triple Crown, net als de 24 uur van Le Mans en de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Het evenement is doorspekt van tradities, zoals de fles melk die de winnaar overhandigd krijgt, de herkenbare Borg-Warner Trophy met sculpturen van de gezichten van alle winnaar en de zeer uitgebreide aanloop naar de race. Gedurende de maand mei staat de Indy 500 twee weken lang centraal voor alle teams en coureurs. In het onderstaande schema zie je wanneer welke sessie plaatsvindt.

Tijdschema Indy 500 2022

Dag Sessie Tijd (lokaal) Tijd (Nederland) Dinsdag 17 mei Veteran Practice 9.00-11.00 uur 15.00-17.00 uur Rookie Orientation Program, Veteran Refresher Tests 13.00-15.00 uur 19.00-21.00 uur Open training 15.00-18.00 uur 21.00-0.00 uur Woensdag 18 mei Open training 12.00-18.00 uur 18.00-0.00 uur Vrijdag 20 mei Open training 12.00-18.00 uur 18.00-0.00 uur Loting kwalificatie 18.15 uur 0.15 uur Zaterdag 21 mei Pre-kwali training (twee groepen) 9.00-10.30 uur 15.00-16.30 uur Kwalificatie 12.00-17.50 uur 18.00-23.50 uur Zondag 22 mei Last Chance-training* 11.30-12.30 uur 17.30-18.30 uur Top 12-training 12.30-14.00 uur 18.30-20.00 uur Last Chance-kwali* 14.00-15.00 uur 20.00-21.00 uur Top 12-kwalificatie 16.00 uur 22.00 uur Fast Six-kwalificatie 17.10 uur 23.10 uur Maandag 23 mei Open training 12.00-14.00 uur 18.00-20.00 uur Vrijdag 27 mei Laatste training 11.00-13.00 uur 17.00-19.00 uur Pitstop Challenge 14.30-16.00 uur 20.30-22.00 uur Zondag 29 mei Indianapolis 500 12.45 uur 18.45 uur

* Gaan alleen door als er meer dan 33 inschrijvingen zijn

Hoe werkt de kwalificatie voor de Indy 500?

De kwalificatie voor de Indy 500 vindt traditiegetrouw plaats in het weekend voorafgaand aan de race. Dat betekent dit jaar dat er op zaterdag en zondag 21 en 22 mei wordt gekwalificeerd. Ten opzichte van voorgaande jaren is het format van de kwalificatie ietwat gewijzigd, al hebben die vooral betrekking op de laatste fase. Op zaterdag krijgen de coureurs namelijk bijna zes uur lang de tijd om een zo snel mogelijke reeks van vier vliegende ronden te rijden. In deze sessie worden in ieder geval de startposities 12 tot en met 30 bepaald.

Vorig jaar pakte Scott Dixon pole-position voor de 105e editie van de Indy 500. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden mogelijk ook de laatste drie startposities op de grid al op zaterdag ingevuld. Dat gebeurt bij 33 of minder inschrijvingen en gezien de problemen om een 33e inschrijving te vinden, lijkt dit het meest waarschijnlijke scenario. Mochten er wel meer dan 33 deelnemers zijn, dan volgt op zondag de Last Chance-kwalificatie om de startposities 31 tot en met 33 te bepalen. In dat geval vindt er eerder op de dag ook nog een training plaats voor de deelnemers aan deze Last Chance-kwalificatie.

Op zondag 22 mei wordt in ieder geval gestreden om de twaalf beste startposities voor de Indy 500. Op dit front zijn er dan ook enkele veranderingen ten opzichte van de afgelopen jaren, toen de negen snelste coureurs in de Fast Nine-kwalificatie één run van vier ronden mochten doen in de strijd om pole-position. Dit jaar gaan de twaalf snelste rijders van de zaterdag dus door naar de zondag, waar zij één run krijgen om zich bij de snelste zes te scharen. Die gaan later op de dag in omgekeerde volgorde een gooi doen naar de pole-position. De gehele top-twaalf krijgt punten - aflopend van 12 voor de polesitter tot 1 voor de nummer twaalf. De polesitter krijgt bovendien een bonus van 100.000 dollar. De kwalificatie lijkt door deze verandering qua opzet meer op de manier waarop de meeste IndyCar-kwalificaties worden gehouden.

Waar zijn de trainingen, kwalificatie en de Indy 500 te zien?

De uitzendrechten van de IndyCar zijn in Nederland al enkele jaren in handen van Ziggo Sport, dat alle races en kwalificatiesessies uitzendt via het speciale Racing-kanaal. Om daar toegang tot te krijgen, moet je een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nemen via je televisieprovider. Voor de Indy 500 hield Ziggo Sport de afgelopen jaren een andere werkwijze aan door in ieder geval de race via het gratis beschikbare kanaal 14 uit te zenden. Ook de kwalificatie van de Indy 500 wordt live uitgezonden door Ziggo Sport.

De trainingen voor de Indy 500 van 2022 zijn niet live te volgen via Ziggo Sport, maar toch is het in Nederland mogelijk om deze sessies te bekijken. Dat kan via IndyCar Live, het gratis OTT-platform van de Amerikaanse raceklasse. Alle trainingen, evenals de kwalificatie en de Indy 500 zelf worden via dit online kanaal uitgezonden. Dat betekent dat IndyCar Live ook een goed alternatief is voor fans die geen abonnement op Ziggo Sport Totaal hebben of niet aangesloten zijn bij kabelaar Ziggo, waar kanaal 14 gratis in het zenderpakket zit.

Wanneer wordt er op de road course van Indianapolis geracet?

Daar waar de Indy 500 al jarenlang de belangrijkste krachtmeting op de IndyCar-kalender is, staat de road course over het binnenterrein van Indianapolis Motor Speedway pas sinds 2014 op het programma. Sinds het coronaseizoen 2020 staat de road course zelfs twee keer op de kalender en dat is in 2022 niet anders. De eerste race wordt in het weekend voorafgaand aan de eerste Indy 500-training op zaterdag 14 mei verreden. Vorig jaar viel deze race ten prooi aan Rinus van Kalmthout, die daarmee zijn eerste IndyCar-zege boekte. Later dit jaar vindt er op 30 juli nog een race plaats op de road course van Indianapolis.

Rinus van Kalmthout pakte vorig jaar zijn eerste IndyCar-zege op de road course van Indianapolis. Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images