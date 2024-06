Een fout tijdens de IndyCar-race in Detroit heeft voor Théo Pourchaire hele nare gevolgen gehad. De Fransman tikte tijdens een van de vele herstarts de Juncos Hollinger-bolide van Agustin Canapino aan, die daardoor een paar plaatsen moest prijsgeven. De stewards waren het er over eens dat Pourchaire de schuldige was en hij kreeg een straf, maar enkele 'fans' van Canapino gingen een stap verder. Via sociale media maakte Pourchaire namelijk bekend dat hij haatberichten en zelfs doodsbedreigingen heeft ontvangen.

"Ik vind het verdrietig dat ik de afgelopen 24 uur zoveel haat en doodsbedreigingen heb gehad, en dat na zo'n klein incident tijdens de Detroit GP", leest de verklaring van de Arrow McLaren-coureur. "Ik hoop dat men begrijpt dat wij mensen zijn en ook fouten maken. Het is niet normaal om mensen online te bedreigen. Laten we aardig voor elkaar blijven."

Ook Arrow McLaren en Juncos Hollinger hebben de berichten gelezen en spreken in een gezamenlijk statement hun afschuw over de berichten aan het adres van Pourchaire uit. "De afgelopen 24 uur zijn voor ons als team jammer genoeg een reminder geweest dat het belangrijk is om online netjes en met respect met elkaar om te gaan", verklaren de teams. "Door middel van social media kunnen we met onze fans over de hele wereld in contact komen, maar het is belangrijk dat het op een veilige en respectvolle manier gebeurt."

In de race wist Pourchaire na de straf naar een top-tien te rijden, wat zijn beste resultaat in de klasse is. De Sauber-junior werd dit seizoen opgetrommeld door McLaren als vervanger van David Malukas. Malukas miste de eerste paar races vanwege een blessure, waarna het team besloot om het contract met de rijder te ontbinden. Pourchaire mag het seizoen bij de renstal afmaken.

Eerdere incidenten met Canapino-fans

Het is niet de eerste keer dat de fans van Canapino zich van de verkeerde kant laten zien. In 2023 was Calum Illott de teamgenoot van de Argentijn en hij verklaarde na de GP in Long Beach dat hij ook bedreigingen ontving. De IndyCar-organisatie kwam toen met een statement waarin het alle bedreigingen veroordeelde.

In een bericht op X laat Canapino ook van zich horen. "Natuurlijk ben ik tegen onlinebedreigingen en haat. Degenen die dit soort gedrag laten zien, horen niet thuis in deze community en ze zijn hier niet welkom", verklaart de Argentijn, die moeite heeft met de reactie van sommigen. "Het is wel zo dat wij als Argentijnen gepassioneerd kunnen zijn, maar ik vind het niet terecht dat we onterecht van dingen beschuldigd worden. Ik ben het daarom er ten zeerste mee oneens dat er gegeneraliseerd wordt, en we in een hokje gestopt worden. Ik heb geen doodsbedreigingen gezien van de mensen die claimen dat ze bedreigd zijn. Van vorig jaar tot aan vandaag, niemand die zijn gezond verstand gebruikt doet dit soort dingen."

Hij benadrukt dat doodsbedreigingen ontoelaatbaar zijn. "Als iemand dit gedaan heeft, dan horen zij niet bij ons. Het is dan ook niet eerlijk om in hetzelfde hoekje gezet te worden als degene die dit soort dingen doen, waar we het ten zeerste niet mee eens zijn", verklaart Canapino. "De meerderheid van de fans zijn nette en respectvolle mensen. Ik support hen continu, door goede en slechte tijden heen."