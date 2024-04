Pourchaire in de toekomst fulltime in IndyCar? "Waarom niet!"

Voor Théo Pourchaire zat er na zijn Formule 2-titel vorig seizoen geen plek op de Formule 1-grid in, dus zocht hij elders een plek om te racen. De Fransman is het hele seizoen actief in de Japanse Super Formula en viel tijdens de IndyCar-race in Long Beach bij Arrow McLaren in voor David Malukas. Ook in de volgende race in Barber mag de jonge coureur zijn opwachting maken in de Amerikaanse raceserie. Het racen in de klasse bevalt hem goed. Op een vraag van Motorsport.com in aanloop naar de race in Barber antwoordt de coureur dat hij een fulltime-zitje in de toekomst wel ziet zitten. "Natuurlijk. IndyCar stond vorig seizoen al op mijn lijstje. Hier racen was altijd al iets wat ik wilde", verklaart de 20-jarige rijder. "IndyCar is een fantastische serie. Hier ooit fulltime rijden? Waarom niet!"

De kans dat Pourchaire op korte termijn fulltime in IndyCar rijdt is volgens de coureur klein. "Men vergeet vrij snel dat ik nog maar 20 ben. Ik heb dus nog heel lang", legt hij uit. "Ik ben nu F2-kampioen en wil nog meer titels pakken. IndyCar-kampioen worden is mooi, maar ik droom ervan om F1-kampioen te worden. Dat is de droom van iedereen."

Goed gevoel in IndyCar

Tijdens de race in Long Beach debuteerde Pourchaire verdienstelijk in IndyCar. De coureur kwalificeerde zich nog als 22ste, maar vocht zich door het veld naar een 11de plek. "Ik voel me hier thuis", vertelt de rijder over de sfeer bij Arrow McLaren.

Mocht Pourchaire de overstap wagen naar de IndyCar, dan moet hij ook wennen aan het racen op ovals. "Dat is iets wat op mijn lijstje staat om te proberen", vertelt de coureur. "Ik hoop dat ik dat ooit mag proberen. Het is minder makkelijk dan de mensen in Europa denken. Het is meer dan alleen naar links sturen en vol gas gaan. Ik heb al wat races gekeken en ik dacht 'wow!'. Ik kijk elk jaar de Indy 500 en zie hoe moeilijk dat is. Ik hoop ooit aan die race mee te mogen doen."