Arrow McLaren kiest Sauber F1-reserve als vervanger ontslagen Malukas

Na het ontslag van David Malukas moest Arrow McLaren op zoek naar een andere coureur die dit IndyCar-seizoen af zou maken in de auto met startnummer 6. Callum Ilott en Théo Pourchaire kregen in de tijd dat Malukas geblesseerd was de kans om in te stappen en nu heeft de renstal besloten om laatstgenoemde dit seizoen af te laten maken.

Pourchaire is in zijn nopjes met de kans bij McLaren om het seizoen daar af te maken. "Het racen in de IndyCar-series is van het hoogste niveau van de wereld. Ik kan dat uit eigen ervaring bevestigen", vertelt de regerend Formule 2-kampioen bij de bevestiging van het nieuws. "Ik ben er enthousiast over dat ik de rest van het seizoen bij Arrow McLaren deze uitdaging aan mag gaan. Het is een speciale kans en ik ben er aan toegewijd om elk weekend weer bij te leren en mezelf te verbeteren. Ik heb de afgelopen twee races bij dit team enorm genoten en ik weet hoeveel potentieel er nog zit."

De Sauber-junior is dankbaar voor de kans die hij krijgt. "Ik wil Zak Brown [CEO McLaren], Gavin Ward [teammanager Arrow McLaren], Tony Kanaan [sportief directeur Arrow McLaren] en uiteraard Sauber bedanken. Zij hebben dit mogelijk gemaakt", vertelt de rijder.

Ook Ward kijkt uit naar de rest van dit seizoen. "We vinden het geweldig om dit seizoen met Théo te werken. Hij heeft laten zien dat hij een snelle leerling is en we zijn ervan overtuigd dat hij ons met zijn skills en zijn leergierigheid kan helpen met het ontwikkelen van ons team", aldus de Canadese topman. "Nu is het zaak om te blijven leren en de geleerde lessen om te zetten in resultaten."

Geen Indy 500

De Indy 500 komt nog te vroeg voor de coureur. Om aan de beroemdste ovalrace ter wereld mee te mogen doen moet er een rookietest afgelegd worden en daar is te weinig tijd voor. Wel mag hij komend weekend op de Indianapolis Speedway Road Course weer in de McLaren stappen. Voor de Indy 500 moet McLaren nog bekendmaken wie er in de #6 zit, maar dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Callum Ilott. In de mediagids voor het evenement staat zijn naam namelijk al gedrukt.