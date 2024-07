De IndyCar besloot om halverwege het seizoen een drastische wijziging door te voeren: de introductie van de hybridemotor. Honda en Chevrolet hebben gezamenlijk aan dit project gewerkt om een nieuw tijdperk van de IndyCar in te luiden. Voor de coureurs was het even wennen aan de 2,2-liter biturbo V6, waardoor het vermogen naar meer dan 800 pk is gestegen. Geheel vlekkeloos verliep de introductie van deze hybridemotor niet. Met name bij het handmatig starten van de motoren ging het wel eens fout. Coureurs moeten dan op een knop drukken om de motor weer draaiend te krijgen, maar door problemen met dat systeem op vrijdag werd de software op zaterdag uitgeschakeld. Op zondag werd het weer geactiveerd en dat leek over het algemeen een succes.

Een ander probleem ontstond al voordat de race begonnen was. Scott Dixon was bezig aan de opwarmronde maar tijdens het rijden viel de Honda-motor stil. Hij kon uiteindelijk pas in ronde 22 weer de baan op na een vermeend probleem met het energieopslagsysteem (ESS), maar zou alsnog de finish niet halen vanwege een mechanisch probleem. Voor de Australische coureur was het een pijnlijke uitvalbeurt, want zijn achterstand op kampioenschapsleider Alex Palou is van 32 naar 71 punten gegroeid.

Uiteindelijk was Dixon de enige coureur met mechanische problemen en dus spreekt de IndyCar van een geslaagde introductie van de hybridemotor. "Het was een geweldige inspanning van heel veel mensen", zegt Frye tegen Motorsport.com. "Natuurlijk een groot compliment aan Chevrolet en Honda dat ze er 18 maanden geleden in zijn gesprongen. Het is een enorme prestatie om 27 auto's aan de finish te krijgen. Toen de coureurs er in de loop van het weekend gebruik van maakten, was het geweldig. We hadden de nummer 6 [van Arrow McLaren-rookie Nolan Siegel] die startte en achteruit reed en wegreed [tijdens de warm-up], dat was geweldig. Het leuke hieraan is dat er nog heel veel potentieel is dat we nog niet eens hebben aangeboord, maar het was echt een heel goed eerste weekend."

De problemen bij Dixon zorgde wel voor wat zweet bij de IndyCar-top. "Natuurlijk [waren er zenuwen] omdat je niet weet wat er gebeurd is", aldus Frye. De IndyCar-president kijkt liever wel naar de positieve aspecten. "Het ding is echt vlekkeloos geweest, we hebben het probleem met de startfunctie opgelost en het werkte overduidelijk, wat geweldig was. Onze raceteams zijn geweldig. We hebben ongeveer 31.000 mijl gereden tijdens de tests met dit systeem, dus de teams hebben een enorme inbreng gehad, zoals ze altijd doen en het is een grote paddock-brede inspanning geweest. Maar ja, als zoiets meteen gebeurt, weet je niet wat er is gebeurd en zit je de rest van het evenement met de handen in het haar, maar ze hebben het opgelost en zijn weer vertrokken."

Voor nu verwacht Frye dat het de komende tijd alleen maar beter zal worden, nu er steeds meer ervaring opgedaan zal worden met de motoren. "Het is een proces. Het was gewoon goed om dit te kunnen afvinken. Ik ben trots op ieders inzet en kijk uit naar de toekomst."