VeeKay finisht in Indianapolis op P24: "Hadden helemaal geen pace"

Rinus VeeKay won drie maanden geleden op IMS de GMR Grand Prix. Het was zijn eerste IndyCar-zege en dus was hij dit weekend volle goede moed afgereisd naar Indianapolis voor de Big Machine Spiked Coolers Grand Prix. Het werd echter niet wat de 20-jarige Nederlander er van gehoopt had. Na een lastige kwalificatie, moest VeeKay genoegen nemen met een negende startplaats. Geen slechte uitgangspositie, maar de coureur van Ed Carpenter Racing had gehoopt op meer.

Ook de race zelf verliep niet naar wens. VeeKay had in de openingsfase van de 85 ronden tellende race moeite zich in de top tien te handhaven. Zijn wagen bleek lastig bestuurbaar en liet zich meer dan gebruikelijk beïnvloeden door rijwind van de tegenstanders. Na dertien ronden besloot het team VeeKay binnen te halen voor de eerste van drie pitstops, waarbij de harde compound werd ingeruild voor een setje zachte banden.

Op dat rubber kon VeeKay alsnog het gevecht aangaan, maar kort voor het einde ging het alsnog mis. Hij werd aangetikt door rookie Scott McLaughlin en verloor kostbare posities. Uiteindelijk kwam hij op P24 over de finish, een teleurstellend resultaat. “Vandaag hadden we helemaal geen pace. Na de training op vrijdagmiddag stortte ons tempo als een kaartenhuis ineen en we staan voorlopig voor een raadsel”, aldus VeeKay. “In de training en tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie ging het goed, nadien niet meer. Vanaf het tweede kwalificatiesegment heb ik geworsteld met onderstuur. Dat was het geval in de warm-up en ook in de race.”

VeeKay had tijdens de race veel moeite om zijn banden te managen. “Ondanks dat ik zeer zorgvuldig met het gaspedaal én het rempedaal omging, had ik te kampen met flinke slijtage. Niemand bij Ed Carpenter Racing is hier schuldig aan, daarvan ben ik zeker. ECR is een fantastisch team dat niet zomaar de plank misslaat wat betreft afstellingen. Ik heb het vermoeden dat er iets beschadigd is geraakt tussen de sessies door, want het gedrag van de wagen was onverklaarbaar.”

Gelukkig voor Veekay staat er volgend weekend alweer een herkansing op het programma. “Komend weekend racen we op Gateway, daar waar we vorig jaar een double-header afwerkten. Ik finishte tijdens die twee races tweemaal in de top tien – een keer als vierde en een keer als zesde. Het circuit ligt mij. Ik ga ervan uit dat de knappe koppen van mijn team het probleem weten te vinden, waardoor we komend weekend weer om de ereplaatsen kunnen strijden. Ik kan in ieder geval niet wachten!”