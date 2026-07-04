Te midden van ‘silly season’-drama heeft Rinus VeeKay een "vrij goed beeld" van volgende IndyCar-stap

De paddock van de IndyCar Series wordt momenteel opgeslokt door een van de meest onvoorspelbare rijdersmarkten in de recente geschiedenis, en Rinus VeeKay navigeert met stille zelfverzekerdheid door deze chaos.

Nu het traditionele “silly season” op volle toeren komt, tekenen verschuivingen de grid voor volgend jaar zich af. Alleen al deze week werd de racewereld opgeschrikt door het nieuws dat zesvoudig IndyCar Series-kampioen Scott Dixon Chip Ganassi Racing verlaat na een ongekende periode van 24 jaar. Terwijl Indianapolis 500-winnaar Felix Rosenqvist ook op de markt is gekomen, werd eerder vandaag bevestigd dat Marcus Armstrong een meerjarige verlenging bij Meyer Shank Racing heeft veiliggesteld en vanaf 2027 overstapt van de #66 Honda naar de #60 (momenteel bezet door Rosenqvist).

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing Photo by: Penske Entertainment

Voor VeeKay, die momenteel midden in zijn zevende IndyCar-seizoen zit maar voor het eerst de #76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet bestuurt, is de stroom aan activiteiten precies wat hij had verwacht.

“Ik denk dat ik dit al een tijdje zag aankomen,” zei VeeKay over de plotselinge strijd om vrije stoeltjes. “Het is absoluut een van de gekste silly seasons tot nu toe. Ik denk dat er op dit moment maar 14 auto's bevestigd zijn, 14 à 15. Dus absoluut nog veel vrije stoeltjes.”

In de eerste 10 rondes van de huidige campagne heeft VeeKay een solide cv opgebouwd om aan geïnteresseerden te presenteren, of natuurlijk om aan Juncos Hollinger voor te leggen. Hij heeft dit seizoen tot nu toe drie top 10-finishes behaald, met als hoogtepunt een indrukwekkende vierde plaats op World Wide Technology Raceway.

Op de vraag of de recente blockbuster-aankondigingen zijn eigen gevoel van urgentie om een contract af te ronden heeft vergroot, reageerde de 25-jarige Nederlander kalm. “Nou, het is meestal zo rond juni, juli dat je dingen ziet gebeuren. Maar ja, we zullen deze week dominostenen zien vallen. We zagen er gisteren en vandaag twee vallen, dus laten we afwachten.”

Ondanks alle beweging in de paddock lijken VeeKay en zijn managementteam een duidelijke routekaart te hebben. “Voor mij werken we toe naar de beste beslissing voor volgend jaar, maar ook voor de verdere toekomst,” aldus VeeKay. “Natuurlijk kijk je, wanneer er dominostenen vallen, iets anders naar dingen. Het zet dingen in beweging, maar uiteindelijk denk ik dat we een behoorlijk goed beeld hebben van wat we willen doen.”

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