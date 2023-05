Nadat de eerste trainingsdagen voor de Indianapolis 500 nog met een turbodruk van 1,3 bar werden verreden, werd dat voor Fast Friday opgevoerd tot 1,5 bar. Daardoor kregen de coureurs een kleine honderd pk extra tot hun beschikking ten opzichte van bijvoorbeeld de training op donderdag. Op die manier kunnen de teams en coureurs zich optimaal voorbereiden op de kwalificatie, die zaterdagmiddag Nederlandse tijd van start gaat. Het gevolg is ook dat het tempo tijdens de vrijdagse training vele malen hoger kwam te liggen dan tijdens de voorgaande trainingen. De hoogste gemiddelde snelheden bedroegen toen nog zo'n 229 mijl per uur, maar Kyle Kirkwood wist de lat vrijdag meteen al op 232,649 mijl per uur te leggen.

Daarmee bleef de Amerikaan van Andretti Autosport zo'n twee mijl per uur verwijderd van de snelste ronde van de dag, die uiteindelijk op naam van Takuma Sato zou komen. De Japanner van Chip Ganassi Racing, die alleen de races op ovals voor zijn rekening neemt, had 38.3382 seconden nodig voor zijn ronde en dat leidde tot een gemiddelde snelheid van 234,753 mijl per uur. Dat is de snelste trainingsronde in de aanloop naar de Indy 500 sinds 1996. Marco Andretti posteerde zich vervolgens op de tweede positie door een gemiddelde snelheid van 234,202 mijl per uur te noteren over één ronde, waarmee hij Rinus van Kalmthout nipt voor bleef. De Nederlander van Ed Carpenter Racing besloot de eerste twee trainingsdagen nog op P18 en P30, maar hij vond zijn naam vrijdag op P3 terug met een gemiddelde snelheid van 234,171 mijl per uur.

VeeKay deed het daarmee fors beter dan teamgenoten Conor Daly en Ed Carpenter, die onder de 233 mijl per uur bleven steken en op P18 en P21 eindigden. Ook eindigde de Nederlander zodoende boven toppers als Marcus Ericsson, de winnaar van 2022 die de vierde tijd klokte. Pato O'Ward eindigde op de vijfde stek, voor Josef Newgarden en Santino Ferrucci. Kirkwood verbeterde zichzelf nog om uiteindelijk op P8 te eindigen, terwijl Colton Herta en Scott Dixon de top-tien completeerden.

Na zijn snelle run over één ronde zou Sato later ook de snelste zijn in de kwalificatiesimulatie: hij werkte vier opeenvolgende ronden af met een gemiddelde snelheid van 233,413 mijl per uur. In deze statistiek was de tweevoudig Indy 500-winnaar precies 0,3 mijl per uur sneller dan teamgenoot Ericsson. Newgarden klokte met 233,086 mijl per uur de derde gemiddelde snelheid over vier ronden, op de voet gevolgd door teamgenoot Will Power en Van Kalmthout. Hij klokte een gemiddelde van 232,898 mijl per uur over vier opeenvolgende rondjes.

Zaterdag begint om 17.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie voor de Indy 500, die tot en met middernacht doorgaat. Eerder op de dag, om 14.30 uur, wordt de afsluitende training in de aanloop naar de kwalificatie verreden.

Uitslag Indianapolis 500 - Training 4

P No Coureur Tijd Verschil Snelheid Motor Team 1 11 Takuma Sato 38.3382 38.3382 234.753 Honda Chip Ganassi Racing 2 98 Marco Andretti 38.4283 0.0901 234.202 Honda Andretti Autosport 3 21 Rinus VeeKay 38.4334 0.0952 234.171 Chevy Ed Carpenter Racing 4 8 Marcus Ericsson 38.4568 0.1186 234.029 Honda Chip Ganassi Racing 5 5 Pato O'Ward 38.4951 0.1569 233.796 Chevy Arrow McLaren 6 2 Josef Newgarden 38.4999 0.1617 233.767 Chevy Team Penske 7 14 Santino Ferrucci 38.5013 0.1631 233.758 Chevy AJ Foyt Enterprises 8 27 Kyle Kirkwood 38.5260 0.1878 233.608 Honda Andretti Autosport 9 26 Colton Herta 38.5348 0.1966 233.555 Honda Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 10 9 Scott Dixon 38.5429 0.2047 233.506 Honda Chip Ganassi Racing 11 6 Felix Rosenqvist 38.5509 0.2127 233.458 Chevy Arrow McLaren 12 12 Will Power 38.5614 0.2232 233.394 Chevy Team Penske 13 3 Scott McLaughlin 38.5691 0.2309 233.347 Chevy Team Penske 14 10 Alex Palou 38.5822 0.2440 233.268 Honda Chip Ganassi Racing 15 55 Benjamin Pedersen 38.5939 0.2557 233.197 Chevy AJ Foyt Enterprises 16 7 Alexander Rossi 38.6044 0.2662 233.134 Chevy Arrow McLaren 17 66 Tony Kanaan 38.6106 0.2724 233.097 Chevy Arrow McLaren 18 20 Conor Daly 38.6288 0.2906 232.987 Chevy Ed Carpenter Racing 19 28 Romain Grosjean 38.6363 0.2981 232.942 Honda Andretti Autosport 20 78 Agustin Canapino 38.6399 0.3017 232.920 Chevy Juncos Holling Racing 21 33 Ed Carpenter 38.6406 0.3024 232.916 Chevy Ed Carpenter Racing 22 23 Ryan Hunter-Reay 38.6497 0.3115 232.861 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 23 60 Simon Pagenaud 38.6939 0.3557 232.595 Honda Meyer Shank Racing 24 24 Stefan Wilson 38.6981 0.3599 232.570 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 25 18 David Malukas 38.7320 0.3938 232.366 Honda Dale Coyne Racing with HMD 26 29 Devlin DeFrancesco 38.7391 0.4009 232.323 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 27 06 Helio Castroneves 38.7701 0.4319 232.138 Honda Meyer Shank Racing 28 51 Sting Ray Robb 38.8435 0.5053 231.699 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 29 44 Katherine Legge 38.8904 0.5522 231.420 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 30 50 RC Enerson 38.9203 0.5821 231.242 Chevy Abel Motorsports 31 30 Jack Harvey 38.9331 0.5949 231.166 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 32 45 Christian Lundgaard 38.9353 0.5971 231.153 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 33 15 Graham Rahal 39.0170 0.6788 230.669 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 34 77 Callum Ilott 39.3113 0.9731 228.942 Chevy Juncos Hollinger Racing