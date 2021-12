Sato vervolgt IndyCar-loopbaan in 2022 bij Dale Coyne Racing

Begin oktober werd bekend dat Takuma Sato na een samenwerking van vier jaar ging vertrekken bij Rahal Letterman Lanigan Racing. Die samenwerking was een succes te noemen, want er werden in 2018 en 2019 in totaal drie races gewonnen. In 2020 volgde het absolute hoogtepunt met winst in de Indy 500, wat voor Sato zijn tweede zege op de Brickyard was. Ondanks het vertrek van de Japanner bij RLL blijft hij actief in de IndyCar: hij heeft onderdak gevonden bij Dale Coyne Racing.

“Ik vind het echt geweldig dat we een deal hebben kunnen sluiten met Dale, Rick en iedereen bij Dale Coyne Racing”, vertelde Sato. Hij neemt bij Coyne plaats in de auto met startnummer 51, die afgelopen seizoen nog werd bestuurd door Romain Grosjean. “Honda is een integraal onderdeel van Dale Coyne Racing, dus dit leek perfect te passen. Het team heeft jaar na jaar bewezen dat ze op alle typen circuits zeer competitief zijn. Vooral de snelheid van het team bij de Indy 500 in de afgelopen jaren was heel indrukwekkend. Ik kijk ernaar uit om in een nieuwe omgeving te gaan werken en kan niet wachten om te beginnen.”

Sato maakte in 2010 bij KV Racing Technology zijn debuut in de IndyCar. Daarna volgden dienstverbanden bij Rahal Letterman Lanigan, A.J. Foyt Racing en Andretti Autosport, voordat hij dus terugkeerde bij RLL. Voordat de inmiddels 44-jarige Japanner de oversteek maakte naar de Verenigde Staten, was hij tussen 2002 en 2008 in de F1 actief voor Jordan, BAR en Super Aguri.