Supercars-kampioen McLaughlin met Penske in Indy GP

Tweevoudig Supercars-kampioen McLaughlin rijdt in Australië met het team van Roger Penske. Als beloning voor zijn titel mocht de 26-jarige McLaughlin een test afleggen met het IndyCar-team van Penske. In die test op het circuit van Sebring deed McLaughlin het uitstekend. Daarom mag hij op 9 mei zijn IndyCar-debuut maken en deelnemen aan de Grand Prix van Indianapolis. Die wedstrijd op het road course van Indianapolis luidt de maand van de Indy 500 in.

"Dit is een geweldige kans. Ik mag racen tegen enkele van de beste rijders ter wereld op een van de meest historische circuits in de autosport", liet McLaughlin optekenen. "Ik kijk uit naar de uitdaging om een derde opeenvolgende titel te winnen in de Supercars en daarnaast deze kans te pakken. Het is een droom voor elke rijder om in een IndyCar van Penske te mogen racen. Met de ervaring van de Sebring-test weet ik meer wat ik mag verwachten. Ik wil zoveel mogelijk leren en er het beste van maken."

McLaughlin zal ter voorbereiding nog een tweede test met het succesteam afwerken op het Circuit of the Americas. Zijn racedebuut lijkt niet enkel een beloning voor zijn succes met Penske, maar ook een test met het oog op de toekomst. Bij het IndyCar-team van Penske gaat Will Power stilaan richting de leeftijd van veertig. De Australiër wordt volgende maand 39. Simon Pagenaud is ondertussen ook al 35, terwijl regerend kampioen Josef Newgarden op zijn 28ste nog een decennium voor de boeg heeft. Mocht Power vroeg of laat stoppen of vervangen worden, dan kan McLaughlin bij een geslaagd debuut een belangrijke kandidaat zijn.

"Scott heeft erg veel succes behaald met DJR Team Penske en we geloven dat zijn talent zich ook zal vertalen achter het stuur van een IndyCar", stelde Roger Penske zelf. "Het wordt interessant om te bekijken hoe hij zich blijft ontwikkelen richting zijn eerste race in de Indianapolis Grand Prix."

McLaughlin komt alvast met het juiste team aan de start. Penske won de voorbije vijf races op het road course van Indianapolis. Power (3) en Pagenaud (2) verdeelden de laatste vijf jaar de buit.

Ook in de Indianapolis 500 zet Team Penske een vierde wagen in naast de drie vaste rijders. Die vierde Dallara-Chevrolet gaat naar veteraan Helio Castroneves, een drievoudig winnaar op de Speedway.