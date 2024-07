Het gesprek van de dag in de IndyCar Series is de crash van Sting Ray Robb, Alexander Rossi, Kyle Kirkwood en Ed Carpenter in de tweede race op Iowa. Vooral Robb kreeg een harde klap te verduren. De AJ Foyt-rijder reed achterop de auto van Rossi, maakte tweeënhalf salto en schraapte een stuk over het asfalt. Uit de data bleek dat de impact die de rijder te verduren kreeg liefst 109G was. Robb werd door het medische personeel uit de auto gehaald, maar al gauw werd duidelijk dat de schade enigszins meeviel. Voorafgaand aan het weekend in Toronto - waar Robb gewoon aan de start staat - vertelt de coureur zijn perspectief op het incident.

"Alle lucht werd uit me geperst. De gordels deden dus goed hun werk. Ik had geen snijwonden of iets abnormaals. Ik had alleen wat blauwe plekken rond mijn heupen, dat laat zien dat de gordels goed werkten", vervolgt hij. "Toen ze mij uit de auto haalden, voelde ik me wat licht in mijn hoofd. Het gevoel is te vergelijken met het gevoel wat je krijgt als je te snel uit bed opstaat. Het was net zoiets alleen dan erger."

Eenmaal uit de auto werd Robb op een brancard gelegd. "Dat deden ze uit voorzorg, want ze maakten zich zorgen over mogelijke uitdroging. Ik had al 248 rondjes afgelegd, dus dan kan je daar wat duizelig van worden. Toen ik eenmaal op de brandcard lag, voelde ik me al snel beter. Ik zag alles weer scherp", vertelt hij. "Ze gaven me een infuus en ik voelde alle energie weer terugkomen. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakten een CT-scan om te controleren dat ik niet alleen pijnvrij was vanwege de adrenaline."

Uiteindelijk bleek de scan goed, maar helemaal zonder pijn was Robb niet. Een knullig incidentje speelde op bij het uitstappen uit de gecrashte auto: "Ik raakte de halo aan. Het blijkt dus zo te zijn dat als titanium lange tijd over de grond schraapt, het heet wordt. Ik raad het dus niet aan. Ik heb in ieder geval mijn lesje geleerd."

Inschattingsfout of pech?

"Tijdens onze eerste pitstop gingen we voor een halve tank, dus we reden met weinig brandstof. In de laatste stint hadden we hem helemaal volgegooid. Het betekende dat we flink wat brandstof aan boord hadden. Het idee was dat ik achter de grote groep bleef hangen, want we hadden elke druppel brandstof nodig", begint de Amerikaanse coureur. "Ik had een mooi gevecht met Ed [Carpenter]. In de laatste ronden zette ik weer aan en ik zag dat Rossi langzamer ging rijden. Ik wist echter niet hoeveel langzamer. In de eerste bocht keek ik waar hij was en ik zag hoe dichtbij ik kwam. Dat was veel dichter dan ik had gedacht."

Niet veel later kwam de klap. "Dit was het worstcasescenario. Je komt de bocht uit met zoveel meer snelheid en je weet niet wat de andere coureur op dat moment gaat doen. Ik had op dat moment graag de resetknop ingedrukt, ik denk dat Alexander dat net zo graag had gewild", vertelt 22-jarige coureur uit Idaho. "Het was een crash met vier auto's. Dat we er allemaal ongeschonden uit kwamen en klaar voor de race in Toronto zijn, is indrukwekkend."