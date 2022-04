Startplek 15 voor Van Kalmthout in Long Beach, Herta pakt pole

Zoals gebruikelijk op stratencircuits en road courses werd het IndyCar-veld ook in Long Beach in tweeën gedeeld voor het eerste segment van de kwalificatie. In de eerste groep mocht Rinus van Kalmthout meteen aan de bak, maar hij slaagde er niet in om zich te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie. In zijn groep moest de coureur van Ed Carpenter Racing genoegen nemen met de achtste tijd, wat hem uiteindelijk de vijftiende startpositie opleverde opgeleverd voor de race op zondag. Colton Herta klokte in deze groep de snelste tijd, gevolgd door Andretti Autosport-teamgenoot Alexander Rossi en Felix Rosenqvist. Vanuit de tweede groep ging onder meer het Penske-duo Josef Newgarden en Will Power door, evenals regerend kampioen Alex Palou.

Daarna volgde het tweede deel van de kwalificatie, waarin plaatsing voor de Fast Six op het spel stond. Aanvankelijk deelden Newgarden en Power de lakens uit, totdat Herta zich opnieuw naar de eerste plek wist te rijden. Met 1.05.4057 was hij ook in dit deel van de kwalificatie de snelste, opnieuw gevolgd door teamgenoot Rossi. Daarachter volgden Rosenqvist, Palou, Newgarden en Romain Grosjean, die in het derde deel van de kwalificatie met het tweetal van Andretti Autosport zouden gaan strijden om de pole-position. Power plaatste zich uiteindelijk net niet: het verschil met Grosjean was slechts 0.0001 seconde, mede doordat de Australiër ietwat werd opgehouden bij zijn laatste poging.

In de Fast Six werd dus gestreden om de pole-position, met Herta als grote favoriet. De jonge Amerikaan maakte de verwachtingen waar en stormde met 1.05.3095 – een nieuw baanrecord in Long Beach – naar zijn achtste pole-position in de IndyCar Series. Hij overleefde in de absolute slotfase een door teamgenoot Grosjean veroorzaakte code rood. De Fransman gleed in de muur en raakte daardoor zijn twee rondetijden in de Fast Six – en zodoende ook de tweede startpositie – kwijt. Newgarden volgde daardoor op P2, gevolgd door Palou, Rosenqvist, Rossi en Grosjean. Rosenqvist en Rossi deden na de rode vlag, die met nog twee seconden op de klok werd gezwaaid, nog één ultieme poging, maar tot verbeteringen leidde dat niet.

De IndyCar-race in Long Beach gaat zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag kwalificatie IndyCar Long Beach