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Kwalificatieverslag
IndyCar Nashville

Startopstelling IndyCar Nashville: Kyle Kirkwood klopt Josef Newgarden voor pole

Andretti-coureur hield de regerend racewinnaar van pole af met een gemiddelde van 196.852mph, terwijl David Malukas de kwalificatie miste na zijn zware crash in de training

Joey Barnes
Joey Barnes
Gepubliceerd:
Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian

Kyle Kirkwood veroverde de pole voor de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix op Nashville Superspeedway.

De uit Florida afkomstige coureur, tweede in het kampioenschap, was de voorlaatste rijder die kwalificeerde en noteerde een verbluffend gemiddelde over twee ronden van 196.852mph in de No. 27 Andretti Global Honda. Het is zijn eerste pole van het seizoen, en zijn tweede op Nashville Superspeedway.

“Eerlijk gezegd is het de auto die Andretti me hier geeft,” zei Kirkwood, 27. “We waren snel in de training. We zijn hier de afgelopen paar jaar goed geweest. Ik bedoel, doe hetzelfde als iedereen doet: houd hem volgas en hoop dat je auto hard gaat. En ze bouwen echt goede auto’s om me heen. Alles goed gedaan, de tools een beetje gemanaged, agressief gegaan met wat trim; het pakte goed uit.

Josef Newgarden, de verdedigend racewinnaar, eindigde als tweede na een run met een gemiddelde over twee ronden van 196.642mph.

Team Penske’s David Malukas kwalificeerde zich niet na zijn crash in de openingstraining die leidde tot een bezoek aan een nabijgelegen ziekenhuis en waarbij de crew een reserveauto tevoorschijn haalde en voorbereidde. De status van Malukas voor de rest van het weekend moet nog worden bepaald.

Het overzicht

ECR’s Christian Rasmussen zette de snelste vroege tijd neer, met een gemiddelde over twee ronden van 195.585mph, en ging daarmee voorbij Arrow McLaren’s Nolan Siegel en AJ Foyt Racing-rookie Caio Collet.

AJ Foyt Racing’s Santino Ferrucci, de negende rijder die naar buiten ging, sprong naar de tweede plaats op de tijdenlijst met een gemiddelde over twee ronden van 195.332mph.

Na de eerste negen runs leidde Rasmussen voor Ferrucci, Siegel, Collet, Mick Schumacher en Louis Foster.

Alexander Rossi was de 10e rijder die naar buiten ging en leverde een sterke kwalificatie-inspanning in zijn #20 ECR Chevrolet, met een gemiddelde over twee ronden van 195.664mph waarmee hij teamgenoot Rasmussen van de voorlopige pole verdrong.

Noch Kyffin Simpson noch Will Power kon de voorlopige eerste startrij bedreigen, al schoof Power kortstondig op naar de vijfde plaats met 194.892mph.

Graham Rahal voltooide nooit een kwalificatierun nadat meerdere keren afslaan hem verhinderde de pitlane binnen het verplichte venster van 60 seconden te verlaten. Hij meldde over de radio “brandstofdruk op nul” in zijn #15 RLL Honda. Daardoor werd hij uit de rij gehaald en terug naar de garage gesleept.

Marcus Armstrong, de 13e rijder die naar buiten ging na Rahals tegenslag, reed een paar solide ronden en zette zijn #66 Meyer Shank Racing Honda op de derde plaats met 195.578mph. De #76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet van Rinus VeeKay ging daarna naar buiten en wist naar de vierde plaats te springen met 195.434mph. Andretti Global’s Marcus Ericsson volgde VeeKay in de volgorde en nestelde zich op de vijfde plaats.

Zesvoudig IndyCar Series-kampioen Scott Dixon ging daarna naar buiten en noteerde een gemiddelde van 195.802mph om de voorlopige pole van Rossi af te pakken.

McLaughlin overtrof Dixon meteen met een gemiddelde van 196.087mph in zijn #3 Team Penske Chevrolet.

Meyer Shank Racing’s Felix Rosenqvist was als volgende aan de beurt en produceerde een weinig indrukwekkende run over twee ronden van 194.808mph, goed voor de 13e plaats.

Verdedigend racewinnaar Newgarden was de 19e van de aanvankelijk verwachte 21 rijders die naar buiten ging, en verwees zijn Team Penske-teamgenoot naar de tweede plaats na een gemiddelde over twee ronden van 196.642mph.

Arrow McLaren’s Pato O’Ward kon niet om pole strijden met een run over twee ronden van 195.154mph en nestelde zich als 10e, direct voor teamgenoot Siegel.

Christian Lundgaards ovalproblemen hielden aan, met een miserabele kwalificatie van 194.086mph waardoor hij op de 17e plaats bleef staan met nog twee rijders te gaan.

Kirkwood bevestigde zijn snelheid uit de training met een gemiddelde van 196.852mph en stootte Newgarden van de voorlopige pole.

Regerend en viervoudig IndyCar Series-kampioen Alex Palou ging als laatste naar buiten en kon met een gemiddelde van 196.050mph niet verder komen dan de vierde plaats.

Q

Alle statistieken
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Mph
1 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 2

47.5485

100.924
2 United States J. Newgarden Team Penske 2 2

+0.0508

47.5993

0.0508 100.817
3 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 2

+0.1854

47.7339

0.1346 100.532
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 2

+0.1944

47.7429

0.0090 100.513
5 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 2

+0.2549

47.8034

0.0605 100.386
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 2

+0.2886

47.8371

0.0337 100.315
7
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
21 2

+0.3080

47.8565

0.0194 100.275
8 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 2

+0.3096

47.8581

0.0016 100.271
9 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 2

+0.3448

47.8933

0.0352 100.198
10 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 2

+0.3560

47.9045

0.0112 100.174
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 2

+0.3698

47.9183

0.0138 100.145
12 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 2

+0.4137

47.9622

0.0439 100.054
13
N. Siegel Arrow McLaren
6 2

+0.4646

48.0131

0.0509 99.948
14 Australia W. Power Andretti Global 26 2

+0.4936

48.0421

0.0290 99.887
15 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 2

+0.4941

48.0426

0.0005 99.886
16 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 2

+0.4972

48.0457

0.0031 99.880
17 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 2

+0.4987

48.0472

0.0015 99.877
18 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 2

+0.6109

48.1594

0.1122 99.644
19 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 2

+0.6775

48.2260

0.0666 99.506
20
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
45 2

+0.6790

48.2275

0.0015 99.503
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
77 2

+0.8497

48.3982

0.1707 99.152
22 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 2

+1.0533

48.6018

0.2036 98.737
23 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 2

+1.1451

48.6936

0.0918 98.551
24 United States D. Malukas Team Penske 12 0

25 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 0

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