Start Indy 500 uitgesteld vanwege naderend onweer

Het weerbericht voor de Indy 500 zag de hele week er niet goed uit en een paar uur voor de start van de race heeft de organisatie besloten om de start van de race voorlopig uit te stellen vanwege het naderende onweer. Ook het programma rond de start van de race is gepauzeerd. De al aanwezige fans op de tribune en in de Snake Pit worden eveneens vriendelijk verzocht om het circuit te verlaten.

Vanwege veiligheidsredenen wordt het racen op een oval alleen in droge omstandigheden gedaan. Het is daarom ook nog de vraag of de race zondag überhaupt van start kan gaan. Mocht de IndyCar-organisatie besluiten dat dat niet mogelijk is, dan wordt de Indy 500 op maandag afgewerkt. Later op zondag maakt de organisatie bekend of en hoe laat er geracet wordt.