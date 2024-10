De stand van zaken rondom Rinus VeeKay na afscheid van ECR

Na vijf jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout en Ed Carpenter Racing in de IndyCar. In 2020 maakte Rinus VeeKay namens het team uit Indianapolis zijn debuut in de Amerikaanse raceklasse. Hoogtepunt dat seizoen was de derde plaats op de road course van Indianapolis, waar hij een jaar later zijn eerste en tot nu toe enige IndyCar-zege behaalde. Dit seizoen – en met name in de tweede seizoenshelft – leken er stappen vooruit te zijn gezet door ECR en VeeKay, maar er ontbrak nog één ding: een handtekening onder een nieuw contract. Het contract van VeeKay liep immers af bij ECR. VeeKay liet eerder dit jaar optekenen loyaal te zijn aan het team van Ed Carpenter, al keek de Nederlander ook naar andere opties. Tegelijkertijd liet Carpenter onlangs nog weten de samenwerking met VeeKay te willen voortzetten.

Dat gebeurde uiteindelijk niet. VeeKay kreeg na de seizoensafsluiter in Nashville te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden. Motorsport.com heeft vernomen dat ECR met VeeKay had gedeeld dat er voor 2025 plek zou zijn voor hem, totdat in een onverwacht telefoontje naar diens management op de vrijdag na de race in Nashville de mededeling volgde dat dit toch niet het geval was. Niet veel later kondigde ECR met Alexander Rossi een opvolger aan. De Amerikaanse coureur moest bij Arrow McLaren plaatsmaken en was een aantrekkelijke optie voor ECR, dat enkele dagen daarvoor een extra investering kreeg via zakenman Ted Gelov, eigenaar van de Heartland Food Products Group. Daardoor was er bij ECR ook meer financiële ruimte om Rossi – met wiens vader Carpenter zelf een goede band heeft – binnen te halen en dat ging dus ten koste van VeeKay. Naar verluidt zou dat mede zijn gebeurd omdat Rossi de status van nummer één coureur wilde binnen ECR, waardoor Christian Rasmussen – die net zijn eerste seizoen achter de rug heeft – beter binnen die plannen paste.

De timing van het nieuws kon amper slechter voor VeeKay, aangezien veel teams met het oog op 2025 de line-ups al vastgelegd hebben. Motorsport.com heeft vernomen dat VeeKay eerder dit jaar meerdere opties had binnen de IndyCar, al zou het onlangs aangekondigde chartersysteem roet in het eten hebben gegooid. VeeKay zou volgens informatie van Motorsport.com namelijk bij Meyer Shank Racing in beeld zijn geweest, maar dat team heeft een samenwerking met Chip Ganassi Racing en zag op die manier kans om Marcus Armstrong – die een lopend contract had bij CGR – naar MSR te helpen. Van CGR was immers al langere tijd bekend dat het in het seizoen 2025 zou afschalen van vijf auto's naar drie auto's vanwege het chartersysteem dat enkel deelnamegarantie biedt aan maximaal drie auto's per team.

Meerdere teams geïnteresseerd

Doordat veel teams hun samenstelling voor 2025 al grotendeels afgerond hebben, zijn de opties voor VeeKay beperkt. Het goede nieuws is wel dat teams als Juncos Hollinger Racing, Rahal Letterman Lanigan Racing, nieuwkomer Prema Racing en Dale Coyne Racing zitjes beschikbaar hebben, al zou laatstgenoemde team geen interesse hebben. Bovendien helpen de sterke prestaties tijdens de kwalificaties voor de Indy 500 van de afgelopen jaren ook bij een eventuele deelname aan de 'Greatest Spectacle in Racing', mocht VeeKay geen fulltime zitje bemachtigen. Gezien de recente ontwikkelingen zou dat in ieder geval niet met ECR moeten gebeuren.

Mocht VeeKay geen zitje krijgen voor de IndyCar in 2025, dan zou het IMSA SportsCar Championship nog een optie zijn voor de 24-jarige Hoofddorper. In dat langeafstandskampioenschap zijn CGR, MSR en Andretti Global actief, waardoor er eventueel een link met de IndyCar in stand kan blijven.