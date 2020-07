Slechts kwart van de capaciteit in gebruik tijdens Indy 500

Hoewel het coronavirus nog altijd om zich heen grijpt in de Verenigde Staten, is vanuit IndyCar altijd de intentie uitgesproken dat de grootste race van het jaar met publiek verreden moet worden. De kaartverkoop voor de Indy 500 wordt op vrijdag 24 juli stopgezet. De Indianapolis Motor Speedway heeft een uitgebreid plan opgesteld met richtlijnen en protocollen waardoor de race op een veilige manier gehouden kan worden. Zo wordt er afstand bewaard tussen de verschillende zitplaatsen op de tribune, wordt het gebruik van mondmaskers verplicht en krijgen alle bezoekers verplicht een temperatuurcheck voordat ze binnen de poorten van het circuit komen.

“Vorige maand hebben we bekendgemaakt dat de race door zou gaan en dat er gelimiteerd toeschouwers toegelaten worden, destijds dachten we aan zo’n 50 procent van de capaciteit”, zei CEO Mark Miles van de Penske Entertainment Corporation, tegenwoordig eigenaar van IMS. “We hebben ook aangegeven dat we het dit jaar anders aan zouden pakken. We bieden mensen die reeds tickets gekocht hebben een voucher aan, moedigen mensen ouder dan 65 jaar aan om thuis te blijven, laten minder mensen toe op het middenterrein en verkopen minder tickets voor de suites. Daarnaast hebben we fans beloofd dat hun recht op het verlengen van de tickets in 2021 niet in gevaar komt als ze dit jaar niet komen. We verwachten nu dat we zo’n 25 procent van de volledige capaciteit zullen vullen. We zullen die fans verwelkomen en hebben daarvoor een goed plan. Dat plan is ontwikkeld in samenspraak met gezondheidsexperts van de nationale en lokale overheid.”

De 104de editie van de Indy 500 wordt op zondag 23 augustus gehouden.