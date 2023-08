Voor Simon Pagenaud duurt het herstel na de spectaculaire crash in Mid-Ohio langer dan gewenst. De Fransman miste al een aantal races, waaronder die in Toronto en Nashville, en kan ook nog niet op de Road Course van Indianapolis in actie komen. Zijn vervanger bij het Meyer Shank Racing-team wordt Linus Lundqvist.

De Zweed is geen onbekende voor Meyer Shank. De 24-jarige coureur was ook al in Nashville in het zitje van Pagenaud te vinden. Lundqvist reed tot tien ronden van het einde een indrukwekkend debuut. De Zweed verloor de macht over het stuur in de straten van de hoofdstad van Tennessee en gleed hard de muur in. Dankzij deze crash moest Kyle Kirkwood nog hard verdedigen tegen Scott McLaughlin, waarbij eerstgenoemde aan het langste eind trok. Lundqvist is ook in de Verenigde Staten geen onbekende. De talentvolle Zweed heeft op twintigjarige leeftijd Europa achter zich gelaten om aan de slag te gaan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dat doet de 24-jarige rijder erg verdienstelijk, in 2020 won hij de Formule Regional Americas om twee jaar later ook het Indy Lights-kampioenschap op zijn naam te zetten. Aangezien geen vast stoeltje beschikbaar was, pendelde de coureur eerder dit jaar heen en weer tussen zijn vaderland en de VS. Zo reed hij enkele races in de Porsche Carrera Scandinavia Cup en staat hij ook op de lijst om dit jaar in de LMP3-klasse van het IMSA-kampioenschap mee te rijden. Of dit nog gebeurt, hangt af van zijn toekomst in de IndyCar.

Er zal in de paddock niet alleen over deze wissel gesproken worden, want Meyer Shank heeft op vrijdag in Indianapolis een persconferentie belegd. Naar verwachting wordt er in dat persmoment meer duidelijk over de toekomst van IndyCar-legende Helio Castroneves bij het team. De Braziliaan is de stabiele factor van de renstal, hij heeft dit seizoen alle races voor hen gereden.