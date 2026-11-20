IndyCar

Seizoensreview IndyCar 2026: Chip Ganassi Racing

Alex Palou’s titelmars met zes zeges contrasteert met een winstloos afscheidsjaar voor Scott Dixon, en gestage vooruitgang in het derde seizoen van Kyffin Simpson

Joey Barnes

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 17:20

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Chip Ganassi Racing (CGR) begon aan het IndyCar Series-seizoen 2026 met de vertrouwde uitstraling van een topmacht, maar de campagne over 18 races verliep binnen het team heel verschillend. Aan de ene kant van de garage zette Alex Palou precisie en kwalificatiesnelheid om in opnieuw een historische titeltocht. Aan de andere kant kende zesvoudig kampioen Scott Dixon een ontnuchterend jaar zonder zege voordat hij vertrok naar Schmidt Peterson Motorsports, terwijl Kyffin Simpson in zijn derde seizoen weer een stap vooruit zette.

Palou sloot het seizoen 2026 af als kampioen met 631 punten, zes zeges, acht pole positions, zeven podiumplaatsen, 12 klasseringen in de top-vijf en 673 ronden aan de leiding. Over wie gedurende het jaar de norm zette, bestond nauwelijks twijfel, zelfs niet in weekenden waarin rivalen de aandacht trokken. Hij begon het jaar meteen overtuigend met winst op de Streets of St. Petersburg, kort daarna gevolgd door een dominante zege op het permanente circuit van Barber Motorsports Park en een statement op de Streets of Long Beach. Toen de serie laat in de zomer Portland International Raceway aandeed, controleerde Palou de overcut, deelde hij zijn stints met chirurgische rust in en pakte hij zijn zesde overwinning van het jaar, en de 25e uit zijn IndyCar-loopbaan, om zijn voorsprong tot meer dan 100 punten uit te bouwen.

Wat de Spanjaard opnieuw onderscheidde, was hoe zelden een mindere zaterdag of een chaotische middenfase zijn weekend ontspoorde. Acht keer vanaf pole vertrekken in 18 starts gaf de crew van de #10 CGR Honda vrije lucht en controle over de pitwindows, terwijl zijn vermogen om in elk willekeurig weekend snelheid te halen uit minder geliefde bandencompounds hem in staat stelde te blijven aanvallen wanneer anderen terugvielen. Zelfs een crash tijdens de eerste Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C. kon de onvermijdelijke opmars naar de Astor Challenge Cup niet afremmen.

Door de titel in Milwaukee al met nog één race te gaan veilig te stellen, werd Palou de jongste vijfvoudig kampioen in de geschiedenis van IndyCar en pas de tweede coureur die vier titels op rij veroverde, naast Sébastien Bourdais. Onderweg schreef hij nog een hoofdstuk bij in de recordboeken van Chip Ganassi Racing, dat inmiddels op 18 IndyCar-kampioenschappen in totaal staat. Op 29-jarige leeftijd oogt Palou niet langer als iemand wiens reeks vroeg of laat afkoelt; hij is de maatstaf waar elk rivaliserend team zich op richt.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Dixon eindigde als 12e in de eindstand met 331 punten, nul zeges, nul pole positions, één podiumplaats, die ook zijn enige top-vijfklassering was, en zes finishes in de top-tien. Voor een coureur wiens loopbaan is gebouwd op het tarten van verwachtingen en het uit het niets pakken van resultaten, voelde 2026 van begin tot eind ongemakkelijk. De Nieuw-Zeelander vond nooit de kwalificatiekracht of de ommekeer op racedag die nodig was om voor zeges mee te doen en finishte over de 18 races vaker wel dan niet buiten de top-tien. Zijn 17e plaats in de finale op Laguna Seca vat een seizoen samen waarin zijn gebruikelijke magie met brandstofbesparen en late opmarsen zelden zichtbaar was.

Een deel van het verhaal was de niet-aflatende strijd in een competitief veld en een seizoen dat de foutmarge van elke veteraan op de proef stelde. Een ander deel was de naderende overgang weg bij Ganassi. Met Dixons overstap naar Arrow McLaren voor 2027 al in beeld, bracht de #9-inschrijving een groot deel van het jaar door met zoeken naar ritme in plaats van vooraan de dienst uit te maken. Toch was er op de pitstraat een lichtpunt: de pitcrew van de #9 won voor het tweede jaar op rij de Firestone Pit Stop Performance Award.

Als 12e eindigen in de stand, en slechts vier punten voor teamgenoot Simpson, was een ongebruikelijke positie voor een van de grootheden uit de sport. Toch heeft Dixons vertrek na zo’n lange periode bij Ganassi emotionele lading, ongeacht het uiteindelijke puntentotaal. Daarmee komt een historische samenwerking ten einde, terwijl de vraag blijft hoeveel er nog in de tank zit voor zijn volgende hoofdstuk.

Simpson sloot 2026 af met 327 punten, nul zeges, nul pole positions, twee top-vijfklasseringen en acht finishes in de top-tien. Zijn derde volledige seizoen bij Chip Ganassi Racing was bij vlagen stil, maar de onderliggende progressie was onmiskenbaar. Nadat hij van de 21e plaats in de stand als rookie in 2024 naar de 17e plek in 2025 was geklommen, schoof de 21-jarige in 2026 door naar de 13e plaats algemeen en verdubbelde hij zijn aantal top-vijfklasseringen in zijn loopbaan. Hij eindigde het jaar met drie top-tienresultaten op rij, waaronder een tiende plaats op Laguna Seca na een gok met een alternatieve strategie.

Kyffin Simpson, Chip Ganassi Racing

Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Het meest opvallend was hoe Simpsons verwachtingen in de loop van de zomer veranderden. Een vierde plaats op Road America voelde minder als een gelukkige bonus en meer als een gemiste kans op nog meer. Het was een teken dat hij het verkeer in de race en bandenslijtage steeds volwassener begon te lezen. Dat hij in de seizoensfinale in Portland in de top-tien reed, onderstreepte ook hoe gestaag zijn basisniveau op permanente circuits en stratencircuits is gegroeid.

Er is nog genoeg ruimte om te groeien in constante kwalificaties en het omzetten van sterke races in podiumplaatsen, zeker nu Christian Lundgaard voor 2027 naar Ganassi komt. Toch gaf het feit dat hij Dixon in de eindstand tot het laatst onder druk zette Simpson echte vaart richting zijn vierde campagne.

Op papier is CGR’s seizoen 2026 een duidelijke triomf: een vijfde titel in zes jaar voor Palou, een recordaantal van 18 IndyCar-kampioenschappen voor het team en opnieuw een pitcrew-titel voor de #9-formatie. Kijk je een laag dieper, dan waren de resultaten wel sterk geconcentreerd rond één auto, terwijl de rest van de garage ook de nodige wisselvallige zondagen kende.

Voor 2027 koppelt Ganassi Palou, gesteund door een uitgebreid primair partnership met OpenAI voor het volledige seizoen, aan Lundgaard in een vernieuwde line-up, met het nieuwe IndyCar-chassis dat in 2028 komt. De lat ligt nog altijd even hoog als bij welk team in de formulewagens dan ook, en als CGR achter Palou meer diepte aan de kop kan creëren, wordt zijn greep op het kampioenschap nog moeilijker te doorbreken.

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