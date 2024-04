Het hele IndyCar-weekend in Barber gaat het maar over een ding: de rel rondom het valsspelen met de push-to-pass door Team Penske tijdens de race in St. Pete. Toch werd zaterdag de blik weer gericht op het racen met de kwalificatie in Alabama. Op papier zag het er goed uit voor de Nederlandse afvaardiging Rinus VeeKay. De ECR-coureur was in de tweede vrije training uitstekend onderweg met de snelste tijd en de weg naar de Fast Twelve lag open.

Het mocht echter niet zo zijn. Al vroeg in de kwalificatiesessie meldde de 23-jarige rijder over de boordradio dat er problemen met het vermogen waren en dat speelde hem parten bij het rijden van een snelle rondetijd. In Groep 2 werd hij daardoor laatste. Een bittere pil voor de Hoofddorper, die er tot aan de kwalificatie prima bij zat. In zijn groep kwam het Penske-trio Scott McLaughlin, Will Power en Josef Newgarden wel door. Christian Lundgaard, Felix Rosenqvist en Tom Blomqvist wisten ook de Fast Twelve te bereiken. In de eerste groep was een plek in de Fast Twelve ingeruimd voor Alex Palou, Patricio O'Ward, Marcus Armstrong, Graham Rahal, Romain Grosjean en Kyle Kirkwood.

Penske-feestje in vervolg kwalificatie

Penske liet in de Fast Twelve zien zich weinig aan te trekken op het circuit van alle onrust. In die sessie was het nog de beurt aan Christian Lundgaard om de snelste tijd te noteren. De Deen stroomde door met Power, McLaughlin, Armstrong, O'Ward en Rosenqvist. Dat was minder nieuws voor de Amerikaanse racefan, want daarmee waren alle Amerikanen al vroegtijdig uitgeschakeld.

De strijd in de Fast Six werd een gevecht tussen Penske en de rest. Daarin was direct duidelijk dat de coureurs namens die renstal het snelste waren, want McLaughlin en Power zetten met snelle tijden de toon. Beide heren maakten in hun eerste snelle rondes nog een fout, waarna McLaughlin op een vers setje banden met een 1.05.949 de snelste tijd noteerde. Power zat er net iets minder dan een tiende vanaf, Lundgaard kwam tot een derde tijd. O'Ward werd vierde, voor Rosenqvist en Armstrong sloot de Fast Six met de langzaamste tijd af.

Met de pole in Barber wil Penske de storm over het valsspelen doen liggen. Het team kon de voorste startrij goed gebruiken. Het is eveneens de driehonderdste pole die het wereldberoemde team in de IndyCar heeft gescoord.

Uitslag Fast Six IndyCar Barber