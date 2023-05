De omstandigheden waren, op een stevige wind na, uitstekend voor de race op Barber Motorsports Park, waar na de vandaag aangekondigde contractverlenging tot en met 2027 geracet wordt. Voor de start van de race op het snelle circuit met veel hoogteverschillen kozen de meeste coureurs voor de zachte, alternate band, waaronder polesitter Romain Grosjean en nummer twee Alex Palou. Ook Rinus VeeKay, die in Birmingham zijn vijftigste IndyCar-start vierde en voor de verandering een onboard-camera had, verkoos de rode alternate-band boven de hardere, primary-band. Team Penske-coureurs Scott McLaughlin en Josef Newgarden gokten het juist op de hardere band.

Grosjean werd bij de start meteen flink onder druk gezet door O'Ward, die Palou had ingehaald. Hij moest echter zijn positie weer afstaan aan de Spanjaard, maar de toon was gezet door de Arrow McLaren-coureur. Palou zette vervolgens aan in een poging de oud-Formule 1-coureur in te halen, maar de Fransman hield stand. VeeKay, die van de negende plek begon, had een prima start en lag na drie ronden op de zevende plaats.

Opvallend is dat Newgarden, die op de harde band was gestart, juist als eerste een pitstop maakte in ronde 14 van de 90. Hij stapte over op de zachte band en dat voorbeeld werd een ronde later door Alexander Rossi gevolgd en nog later door McLaughlin. Door de pitstop schoof VeeKay door naar de vijfde plek, maar verloor rond een halve seconde per ronde ten opzichte van Grosjean en moest het vizier naar achteren. Christian Lundgaard, die op de harde band reed, profiteerde van zijn bandenkeuze en verwees de worstelende 22-jarige Hoofddorper terug naar de zesde plek.

Niet veel later kwamen ook Kyle Kirkwood, Marcus Ericsson, Simon Pagenaud en ook de opstomende Newgarden aan VeeKay voorbij en de Ed Carpenter Racing-coureur kwam in ronde 28 naar binnen voor zijn pitstop, waarbij de zachte band werd ingeruild voor de harde. In ronde 30 kwam raceleider Grosjean binnen voor zijn pitstop, gevolgd door Palou en Ericsson. O'Ward veroverde de tweede positie ten koste van Palou, die ook nog Lundgaard op bezoek kreeg. Vooraan wist McLaughlin teamgenoot Newgarden voor de leiding te verschalken, waarop de Amerikaan meteen de pits opzocht voor zijn tweede pitstop.

Gewaagde inhaalactie Grosjean niet genoeg voor zege

De timing van de pitstop werd spannend, aangezien de Dale Coyne Racing-bolide van Sting Ray Robb was stilgevallen. Pas een minuut later kwam de caution, waardoor de pitstraat gesloten werd, maar genoeg coureurs konden op tijd profiteren van de aanstaande neutralisatie. Dat was vooral in het voordeel van coureurs op de driestopper, aangezien zij nu in feite een gratis pitstop hadden. Grosjean had de leiding in handen bij de herstart in ronde 42, maar werd nu op de hielen gezeten door McLaughlin die op de zachte band reed.

In ronde 61 kwam Grosjean binnen voor zijn tweede en laatste pitstop van de race, die hij op de harde band zou uitrijden. Het was voor McLaughlin de ideale kans om het verschil te maken terwijl teamgenoot Newgarden juist begon te worstelen en na een dappere inhaalactie van Will Power ook meteen Rossi en Felix Rosenqvist aan zich voorbij moest laten. McLaughlin kwam in ronde 63 binnen en had een prima pitstop en kwam vóór Grosjean de baan op, maar met veel koudere banden. De situatie deed aan St. Petersburg denken, waar zo'n zelfde situatie zich voordeed en het voor beide coureurs in tranen eindigde. Dat gebeurde nu niet: het was Grosjean met dé inhaalactie van de race door de Nieuw-Zeelander in de voorlaatste bocht buitenom voorbij te gaan.

Toch zou het niet zomaar de eerste IndyCar-zege voor Grosjean worden. McLaughlin had na enkele ronden temperatuur in de banden en reed het gat naar de Andretti-coureur dicht. Een remfout in bocht 5 bood de Team Penske-coureur dé kans om de leiding over te nemen en met enkele push-to-pass seconden te gaan kon hij ook een gaatje slaan richting Grosjean. McLaughlin was vervolgens een maatje te groot voor Grosjean, die zich zelfs zorgen moest maken om de tweede plek omdat Power het tempo had gevonden om aan te sluiten. De voormalig F1-coureur had echter nog genoeg over om tweede te worden, achter McLaughlin die zijn vierde IndyCar-zege pakte. VeeKay viel door de safety car enkele posities terug en kon die niet goedmaken. Hij sloot de dag als zestiende af.