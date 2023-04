De drievoudig V8 Supercars-kampioen stapte in 2020 in bij Team Penske voor de laatste IndyCar-race van het seizoen, waarna hij de fulltime overstap maakte naar de Amerikaanse raceklasse. Dat is de coureur uit Christchurch goed bevallen. Hij werd in 2021 benoemd tot Rookie van het Jaar en zette vorig jaar grote stappen vooruit. Hij schreef namens Team Penske drie zeges op zijn naam en eindigde als vierde in het kampioenschap.

Daarmee heeft hij zijn ultieme doel, toen hij nog in de Australische V8 Supercars reed, bereikt, vertelt McLaughlin in gesprek met Motorsport.com. "Ik zei deze week nog tegen mijn vrouw: 'Dit is waar ik wilde zijn, er zijn geen andere aspiraties'", zegt McLaughlin. "Natuurlijk zou ik graag andere races willen doen en andere auto's proberen, maar ik ben erg verheugd om deel uit te maken van deze klasse."

De IndyCar wint de afgelopen tijd weer wat aan populariteit in de Verenigde Staten – en daarbuiten – en de documentaire die binnenkort uitkomt, waarbij een kijkje achter de schermen wordt gegeven van hoe de coureurs zich voorbereiden op de grootste race van het jaar, de Indianapolis 500, moet deze cijfers nog meer opkrikken. McLaughlin geniet ervan dat de IndyCar groeit. "Met de documentaire die uitkomt en de manier waarop de sport wereldwijd en vooral hier in Amerika erkend wordt... het gaat echt de goede kant op. Ik zie mezelf echt zo lang mogelijk hier in Amerika rijden. En dat is ook precies wat ik wil. Het was altijd mijn doel om hier te zijn. Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken in Australië en nu gaat het erom dat ik mijn carrière in de Verenigde Staten afrond."

In de Verenigde Staten is IndyCar populair, maar de NASCAR is nog altijd een stukje populairder. Of hij een uitstap naar die stockcarklasse overweegt? "Kijk, als je een Team Penske-sticker op de zijkant van een kruiwagen plakt, race ik er gewoon mee. Het maakt me niet uit. Dus het is een van die dingen, waarbij NASCAR zeker iets is waar veel over gesproken wordt vanwege mijn verleden. Ik weet zeker dat als ik blijf doen wat ik doe, er op een dag kansen komen, of niet. Maar ik ben zeker bevoorrecht met de kans die ik krijg in IndyCar. En als er hierna niets meer gebeurt, is dat prima. Ik heb de doelen afgevinkt."

"Ik hou van Amerika, ik woon hier graag", vervolgt McLaughlin. "Zoals gezegd wilde ik hier altijd zijn en de reden daarvoor is dat dit een van de grootste landen ter wereld is. Het heeft zoveel te bieden, hopelijk een geweldige toekomst voor mijn toekomstige gezin. Mijn vrouw is Amerikaanse. Ik twijfel er niet aan dat als ik hier lang genoeg ben, ik waarschijnlijk Amerikaans staatsburger zal worden en dat ik hier hopelijk met pensioen zal gaan."

Exporteren

De IndyCar speelt de laatste tijd met het idee om de sport buiten de Verenigde Staten te brengen en hoewel McLaughlin daar wel oor naar heeft, sluit hij zich aan bij teambaas Roger Penske die wil dat de sport niet te hard van stapel loopt. "We hebben een geweldige mogelijkheid om deze klasse naar andere locaties te exporteren. Ik weet dat Mark Miles (baas van Penske Entertainment, red.) naar Argentinië is geweest en dat we daar een enorme fanbase hebben. Zelfs toen ik in de Supercars reed had ik veel Argentijnse fans op Twitter die mij berichten stuurden! Ik moest ze vaak vertalen, maar ik kreeg veel positieve berichten vanuit Argentinië. Dat zou dus gaaf zijn."

Zelf zou McLaughlin wel een race in Australië of Nieuw-Zeeland op de kalender willen zien. "Ik wil daar weer graag naartoe. Mexico-Stad zou gaaf zijn met de hoeveelheid steun die Pato (O'Ward, red.) heeft. En natuurlijk zou het cool zijn om naar locaties te gaan waar ik nog nooit ben geweest. Maar tegelijkertijd moeten we onze thuisbasis maximaliseren. We zijn nog lang niet de topklasse in Amerika en we willen niet te veel hooi op onze vork nemen en de sport te ver weg brengen. Ik denk dat Roger er net zo over denkt. Ik ben gewoon enthousiast om deel uit te maken van een categorie die vooruit gaat en hopelijk kunnen we het in de toekomst aan meer mensen laten zien."