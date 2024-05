Vanwege regen konden de 34 ingeschreven coureurs dinsdag maar weinig ronden afleggen op de eerste trainingsdag in de aanloop naar de Indy 500. Om die reden werd de start van de tweede trainingsdag op woensdag al vervroegd naar 10.00 uur lokale tijd (16.00 uur in Nederland), maar door slecht weer werd de groene vlag uiteindelijk pas om 15.05 uur gezwaaid. Eenmaal onderweg werd het meteen druk op de baan tijdens wat officieel de derde oefensessie was, want de teams en coureurs wilden zoveel mogelijk data vergaren en aan de afstelling van de auto's werken. Zo kwam rookie Tom Blomqvist in de drie uur tot het vroegtijdige einde wegens nog meer regenval tot maar liefst 105 ronden, terwijl Rinus VeeKay 74 keer rond ging op Indianapolis Motor Speedway.

De Nederlander van Ed Carpenter Racing kende dus een relatief productieve training op woensdag, nadat hij dinsdag slechts drie rondjes reed. Toen was zijn snelste ronde slechts genoeg voor P26, een dag later stond VeeKay er een stuk beter voor met de veertiende plaats. Met een tijd van 39.9556 kwam hij tot een gemiddelde snelheid van 225,250 mijl per uur, een fractie beter dan beste rookie Kyle Larson. De NASCAR-coureur was met 225,245 mijl per uur de nummer vijftien. Op de ranglijst met snelste rondetijden zonder slipstream was Van Kalmthout de nummer twee met 220,071 mijl per uur. Alleen Rahal Letterman Lanigan-rijder Takuma Sato was sneller met 221,219 mijl per uur.

Op de algemene ranglijst van de woensdag prijkte de naam van Sato echter slechts op de zeventiende positie. Helemaal bovenaan draaide de training uit op een Penske-feestje. Na zo'n 40 minuten meldde Scott McLaughlin zich bovenaan door 39.2168 te rijden, goed voor een gemiddelde snelheid van 229,493 mijl per uur. Die ronde bleek uiteindelijk voldoende om bovenaan te eindigen. Teamgenoot Will Power noteerde op een tiende van een seconde de tweede tijd, met Andretti-coureur Colton Herta op een kleine drie tienden op de derde positie. Josef Newgarden was op de vierde stek de langzaamste Penske-rijder, op de voet gevolgd door Alexander Rossi als snelste McLaren. Kyle Kirkwood, Pato O'Ward, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay en Helio Castroneves completeerden de top-tien.

Donderdag staat de vierde Indy 500-training gepland. Ook deze sessie is met twee uur verlengd en begint daardoor om 10.00 uur lokale tijd (16.00 uur in Nederland).

Uitslag derde training Indianapolis 500