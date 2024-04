Het Barber Motorsports Park staat vaak garant voor vermakelijke races en de editie van 2024 was niet anders. Scott McLaughlin mocht vanaf pole starten en had de touwtjes stevig in handen. De Nieuw-Zeelandse Team Penske-coureur was erop gebrand om de zege te pakken nadat hij eerder in de week te horen had gekregen dat hij zijn derde plek in St. Pete was verloren en daarmee tot de 29ste plaats in het kampioenschap was gezakt.

Het werd een strategische race op de rollercoaster in Alabama, aangezien er meermaals een caution kwam. De eerste was voor de gecrashte Pietro Fittipaldi, die een tik kreeg van Pato O'Ward en in de bandenstapels was beland. O'Ward kreeg een drive-through voor zijn aandeel in het incident, wat niet het eerste van de race was. Bij de start was er namelijk ook al contact in het achterveld met Rinus VeeKay, die door een mislukte kwalificatie door motorproblemen achteraan moest starten. Hij zorgde voor contact in bocht 1 met Sting Ray Robb en kreeg ook een drive-through, maar had met het inlossen van die straf wat geluk met de timing van de eerste caution, aangezien hij op tijd binnen was om deze op geldige wijze in te lossen.

Na de eerste reeks pitstops had McLaughlin weer de leiding met een riante marge, mede door een fout van Will Power in bocht 5. Daardoor kon Christian Lundgaard de tweede plaats overnemen. In ronde 45 volgde nog een caution, dit keer voor Alexander Rossi die na een pitstop afscheid had genomen van zijn linker achterband omdat deze niet goed bevestigd was in de pitstraat. Zo halverwege de race leidde dat tot strategische mogelijkheden, maar ook kopzorgen. McLaughlin en Power maakten een pitstop, Alex Palou reed door voor een alternatieve strategie. In ronde 55 kwam het veld opnieuw bij elkaar: Robb verloor de controle in bocht 1 en was in de bandenstapels beland. Deze caution volgde na een bijzonder moment richting bocht 7, waar 'Georgina' de mannequin van de brug was gevallen en op de baan was beland. Daar werd echter geen caution voor gegeven, al werd deze wel geraakt door Luca Ghiotto.

Door alle verschillende strategieën kwam een deel van het veld naar voren gestormd op een agressieve strategie, terwijl enkele coureurs, waaronder Palou, een verdedigende strategie hadden en zich meer moesten richten op brandstof sparen. Het was daardoor makkelijk voor McLaughlin en Power om weer naar de top-twee te rijden, terwijl Linus Lundqvist dezelfde strategie volgde en zo richting de derde plaats kon komen. Een late caution voor de gespinde en stilgevallen Christian Rasmussen veranderde niets aan die top-drie, waardoor McLaughlin zijn eerste zege van 2024 mag bijschrijven. Hij wint daarmee twintig posities in het kampioenschap om op P9 te belanden. Colton Herta, die als achtste over de streep kwam, leidt na drie races het kampioenschap met één punt voorsprong op Power. VeeKay had een sterk tempo op Barber, maar mede door een afwijkende strategie moest hij genoegen met de zeventiende plek. De Hoofddorper zakt daardoor naar de elfde plaats in het kampioenschap.

Met de maand mei op komst gaat de IndyCar zich nu richten op races op de Indianapolis Motor Speedway. Het voorafje is de Grand Prix op de road course, waarna het hoofdgerecht eind mei volgt met de Indy 500.

Uitslag IndyCar Grand Prix van Alabama