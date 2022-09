McLaughlin blijft Penske trouw met nieuw meerjarig contract

Voor aanvang van de laatste IndyCar-race van 2022 op Laguna Seca maakt Scott McLaughlin nog altijd kans op het kampioenschap. In wat pas zijn tweede seizoen in de Amerikaanse klasse is, staat hij vooralsnog op de vijfde positie in de titelstrijd met drie overwinningen. De laatste daarvan pakte hij afgelopen weekend in Portland, waarmee hij zijn kans op de titel in leven heeft gehouden. Met het winnen van de rookie of the year-titel in 2021 en zijn grote sprong voorwaarts in 2022 heeft McLaughlin zijn huidige werkgever Team Penske overtuigd van een langere samenwerking. "We zijn blij dat hij de komende jaren onderdeel blijft van Penske", zegt teampresident Tim Cindric over de contractverlenging.

McLaughlin stapte in 2021 over van de Australische Supercars naar IndyCar. In Supercars werd hij in dienst van DJR Team Penske drie keer op rij kampioen (2018-2020) en in totaal won hij 56 races. "Penske is een enorm belangrijk onderdeel van mijn carrière. Zij hebben mij geholpen om te komen waar ik nu sta, dus ik kijk ernaar uit om met Roger [Penske], Tim en het hele team te blijven samenwerken", zegt McLaughlin. "Zonder Penske was het voor mij niet mogelijk geweest om naar de Verenigde Staten te komen om mijn racedroom in IndyCar na te jagen, dus ik ben hen voor eeuwig dankbaar. We presteren nu op een hoog niveau, we winnen races, pakken poles en doen zelfs nog mee om het kampioenschap. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst ons brengt bij Team Penske."

Penske is momenteel het te kloppen team in IndyCar. Van de zestien races tot nu toe in 2022 werden er negen gewonnen en alle drie de rijders van het team maken nog kans op de titel. Will Power heeft als kampioenschapsleider de beste kansen, met 523 punten heeft hij 20 punten voorsprong op teamgenoot Josef Newgarden en Scott Dixon. Marcus Ericsson maakt met 484 punten ook nog kans op de titel, terwijl McLaughlin op 482 punten staat en rekenkundig gezien dus ook nog kampioen kan worden.