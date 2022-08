Dixon wint chaotische race in Nashville, Van Kalmthout kent pech

Na een uur en 45 minuten vertraging vanwege onweer, werd de race in Nashville in gang geschoten. Ondanks vochtige plekken op de baan begonnen alle coureurs op droogweerbanden. Later in de race ging het opnieuw regenen, al bleef onweer het IndyCar-circus dit keer bespaard.

Polesitter Scott McLaughlin kwam goed weg bij de rollende start en behield de leiding. De Fransman Romain Grosjean reed achter McLaughlin en deed er alles aan om de tweede positie te behouden. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat Christian Lundgaard (P3) de muur toucheerde en Alex Palou er hierdoor voorbij kon. Colton Herta probeerde namens Andretti Autosport Dalton Kellett buitenom in te halen, maar belandde in de bandenstapels en moest hierdoor een nieuwe voorvleugel halen. Vooraan liep McLaughlin 1,4 seconde weg bij Grosjean, terwijl Palou de Andretti-coureur op eenzelfde afstand volgde, al stond Palou wel weer onder druk van Lundgaard.

De eerste neutralisatie kwam in rondje acht. De krachtbron in de auto van Alexander Rossi sloeg af in bocht tien, maar werd wel weer in gang geduwd. In ronde elf werd de wedstrijd hervat. O'Ward vloog Lundgaard voorbij voor de vierde plek, terwijl Rinus VeeKay, die als twaalfde was gestart, in zijn Ed Carpenter-wagen langs twee wagens schoof. Een aantal rondjes later verloor O'Ward de vierde positie weer aan Lundgaard en niet veel later stoof ook Josef Newgarden voorbij aan de Mexicaan.

Om niet opnieuw pech te hebben tijdens nog een neutralisatie dook Palou naar binnen op zwaar versleten banden. De Spanjaard had alle geluk van de wereld. Kort daarna spinde Helio Castroneves, waardoor de gele vlag werd getoond. Uiteindelijk ging de pits weer open en wisselden ook alle niet gestopte wagens voor nieuwe banden. Hierdoor werd Palou een geluksvogel. De groene vlag werd echter niet lang getoond. Graham Rahal knalde tegen de achterkant van O'Ward en brak zijn voorvleugel. Door de aanrijding verloor de auto van O'Ward zijn aandrijving en kwam tot stilstand. Rahal knalde een bocht later tegen de muur, vervolgde zijn weg, maar viel na een bezoekje aan de pits uiteindelijk uit.

Het incident had een domino-effect naar achteren, waardoor meerdere coureurs uitvielen. Tijdens de herstart in rondje 34 verschalkte VeeKay Lundgaard en waren er meer coureurs die van positie wisselden. Opnieuw werden gele vlaggen getoond. Devlin De Francesco en Takuma Sato toucheerden elkaar en doken de muur in. Het duo kon naar de pits, maar viel vervolgens uit. Bij de herstart werd er weer veel van positie gewisseld. Rinus van Kalmthout wurmde zich langs Will Power en was intussen van P12 naar P8 gereden. In ronde 46 schoof de Nederlander nog een plekje op door Kyle Kirkwood te passeren, al klaagde de Amerikaan over te veel wielspin bij het uitkomen van de bochten.

In ronde 50 kwam VeeKay samen met Power, Dixon en Lundgaard naar binnen. De laatste drie werden geluksvogels, maar pech was er voor Van Kalmthout. De man uit Hoofddorp knalde tegen de achterkant van Rahal, die in de vierde bocht tegen de muur was gereden. VeeKay hervatte zijn race met een ronde achterstand en knokte zich uiteindelijk nog naar de twaalfde plek. Na dat incident volgde nog een aantal neutralisaties door diverse incidenten op de baan. Dixon was door alle drama op de eerste plaats beland. Na het laatste incident was er nog anderhalve ronde te gaan. Dixon behield de leiding, maar kon geen gat slaan. Uiteindelijk finishte hij als eerste voor McLaughlin met slecht 0.106 seconde verschil. Palou werd derde, voor Rossi, Herta en Newgarden.

Het IndyCar-seizoen wordt 20 augustus vervolgd met de Bommarito Automotive Group 500 op de World Wide Technology Raceway in Madison.

Uitslag: Race Music City GP Nashville